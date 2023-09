Eestisse on ilmunud mitu uut seeneliiki

Tänavu on hea seene-aasta, ka teadlastele, kes on avastanud Eestis päris mitu uut seeneliiki.

Tartumaal Järvselja pargis ja metsas võib kõikjal leida erinevaid seeni, kuid just seal leiti üks Eestis senitundmatu seen, mida nüüd laboris uuritakse.

"Meil on lootust, et saame kinnitada päris mitme Eestile uue seeneliigi ilmumise. Üks kahtlusalune on ladina keeles bovista colorata , mis näeb välja nagu vutimuna, mis on vävitud helekollaseks," rääkis mükoloog Kadri Pärtel.

Tänavu kasvavad söögiseentest just puravikud eriti hästi ning kui jätkub sooja ja niisket ilma, siis veel paari nädala jooksul metsa minnes ei pea küll keegi tühja korviga tagasi tulema.

"Puravikulised on teinud tubli hooaja alguse ja kivipuravik on väga sage - viljaliha on suured, ilusad, saak on nii-öelda hea. Seeni saab korjata, kuni selle ajani kui kurjad öökülmad panevad selle viljakehade moodustamise kinni, aga oleneb mida keegi otsib - midagi leiab metsast jõuluni, aga need on natuke teistmood seened," rääkis Pärtel.