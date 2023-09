Nõgene: riigikogu liikmete praegune palk ei too sinna paremaid inimesi

Vastates saatejuhi küsimusele, kas Eesti poliitika murekoht on see, et riigikogu liikmete palk on liiga madal, vastas Nõgene, et absoluutselt nii see on.

"Seda ala väärtustatakse just nimelt ka rahas: see töö, mida tegelikult peavad tegema peaminister, ministrid. Riigikogu on teine tasand, aga ma olen täiesti kindel, et kui riigikogu palk ei tõuse, siis see isikkoosseis jääb selliseks suhteliselt sarnaseks. Et kui me tahame ikkagi, et erasektori helgemad pead, kes iganes nad kuskil Eestis on, ja neid on ju palju, ennast rohkem riigielu igapäevaga seoks [peaksid palgad tõusma]," rääkis Nõgene.

Tema sõnul peaksid ühe palgatasemega president, peaminister ja riigikohtu esimees saama palka 10 000 pluss eurot kuus, ja see summa peaks edasi liikuma.

"Siis hakkab ka riigikogu liikme palk selles mudelis kenasti täiesti normaalsele tasemele liikuma," lisas Nõgene. Valitsuse liikme ja riigikogu liikme palgatase peaksid tema hinnangul olema siiski jätkuvalt erineval tasemel.

Ta nentis, et populistlikult ei saa tekitada olukorda, kus riigijuhtide palgad jäävad kuskile seisma. "Sellega tegelikult elupõlistatakse nende inimeste töökohti, kes on vähemaga valmis seda tööd tegema," ütles Nõgene.

Praegused kõrgemate ametnike palgamäärad Eestis

1. aprillist 2023 on vabariigi presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja riigikohtu esimehe palk 8318 eurot.

Riigikogu aseesimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri, riigikohtu liikme, riigi peaprokuröri, ministri, riigisekretäri, riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe palk on 7070 eurot.

Riigikogu liikme ning maa- ja halduskohtu kohtuniku palk on 5406 eurot.