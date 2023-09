Kohus mõistis Türgi krüptoärimehe 11 196 aastaks vangi

Prokurörid nõudsid 29-aastasele Thodexi bossile Faruk Fatih Özerile rahapesu, pettuse ja kuritegeliku organisatsiooni asutamise eest 40 562 aasta pikkust vanglakaristust.

Özeri Istanbulis tegutsenud ettevõte Thodex Exchange müüs digitaalset valuutat dogecoin. Thodex oli sotsiaalmeedias ülimalt populaarne ja seda reklaamis isegi Elon Musk.

Tema vennad Güven ja Serap said samasuguse karistuse. See tehti teatavaks neljapäeva õhtul lühikese kohtuistungi järel, vahendas Türgi meedia.

Özeri kohta räägiti esialgu, et ta põgenes 2021. aastal Türgist, kaasas kaks miljardit dollarit investorite vara. Hiljem on see summa kahtluse alla seatud.

Süüdistajate väitel kandis Özer põgenedes 250 miljonit liiri kasutajate vara (tollase kursi järgi umbes 30 miljonit dollarit) kolmele salajasele arvele ja suur osa rahast jõudis ühte Malta panka.

Süüdistuskokkuvõttes öeldi, et Özer ja tema vennad tekitasid klientidele 356 miljoni liiri ulatuses kahju.

Özer peeti kinni eelmisel aastal Albaanias.