ERR Saksamaal: Ukraina sõdureid on sakslaste juures õppustel käinud üle 6000

Saksa lahingumasinad Marderid Saksamaa sõjaväepolügoonil – aga täis Ukraina mehi, kes õpivad nendega ringi käima.

"Võrreldes meie BMP-dega on need ju eakaaslased, aga need on mõeldud rohkem inimeste jaoks ja neid on mugavam kasutada," ütles Ukraina kaitseväelane Frank.

"Relv on parem, rohkem elektroonikat on, kergem on sellega tööd teha ja kaitse on tugevam kui meil. Need on paremad masinad kui meil. Kui need oleksid meil Ukrainas, siis oleks hea," nentis Ukraina kaitseväelane Andrei.

Näokatteid kannavad sõdurid turvakaalutlustel, sel aastal on Saksamaal õppustel käinud juba tuhanded ukrainlased.

Järjekordsed ukraina sõdurid saavad väljaõpet Saksamaal Berliinist kahetunnise autosõidu kaugusel. Augusti lõpu seisuga oli Saksamaal õppustel käinud üle 6000 Ukraina sõduri, aasta lõpuks kasvab see arv kümne tuhandeni.

Mõnenädalase treeninguga tuleb omandada palju.

"Ukraina sõjaväelaste valmisolek on erakordselt kõrge, samuti motivatsioon, nende õppimisvõime on muljetavaldav," märkis Saksa kaitseväelane David.

Läbisegi kõlavad ukraina, vene ja saksa keel, Saksa sõjavägi otsis üle terve riigi enda seast ukraina või vene keele oskajaid, kes saaksid väljaõppel abiks olla. Sealsamas käivad õppused ka vanemate Leopard 1 tankidega, sõjaväelasi, kes veel neid masinaid tunnevad, otsiti üle kogu Euroopa.

Mitmed analüütikud on leidnud, et lääs peaks koolitusi paremini kohandama vastavaks Ukraina sõja tegelikele võimalustele ja vajadustele.

"NATO-l on enda teadmiste baas, meil on oma teadmiste baas ja meie sõjakogemus, me paneme need kokku ja kasutame vastavalt oma vajadustele," lausus Frank.

Pikk sõda ei ole ukrainlaste võitlusvaimu ära kulutanud.

"Me oleme valmis kaitsma oma kodumaad, oma tuttavaid ja lähedasi, sest mitte meie ei läinud nende juurde, vaid nemad tulid meie juurde. Meie võitlusvaim on tugev," ütles Andrei.