Liibüas on tormi tõttu kadunud ligi 10 000 inimest

Türgi saadab päästetöötajaid ja humanitaarabi Liibüasse, mis kannatab tormi Danieli põhjustatud üleujutuste all, teatas esmaspäeval president Recep Tayyip Erdogan. Tormi tõttu võis hukkuda tuhandeid inimesi.

Türgi presidendi Erdogani sõnul saadab Türgi muu hulgas Liibüasse päästeautosid, vihmavarustust, telke, toiduaineid ja hügieenitarbeid.

Ainuüksi Liibüa idaosas Derna linnas on leitud rohkem kui tuhande hukkunu säilmed ning kohalike võimude hinnangul võib hukkunute arv olla märksa suurem. Viimastel andmetel on tormi tõttu Liibüas hukkunud 2000 inimest, vahendas Reuters.

Lisaks sellele on vähemalt 10 000 inimest kadunud kui teisipäeval hävis tormi tõttu Derna lähistel mitu tammi ning kuni veerand linnast oli üleujutuste tõttu hävinud.

Rannikuäärses Derna linnas elab enne tormi ligikaudu 125 000 elanikku. Tormis sai kahjustada ka Liibüa suuruselt teine linn Benghazi ning rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu ühingute Föderatsiooni sõnul on kahjustused ulatuslikud.

Liibüa on peale 2011. aasta NATO sekkumist olnud poliitiliselt lõhenenud riigi idaosa valitseva ja lääneosa valitse valitsuse vahel. Rahvusvaheliselt on tunnustatud ainult Liibüa lääneosas asuv Tripoli valitsus, mis on siiski saatnud abisaadetised riigi idaosas asuvasse Dernasse.

Liibüas tegutsev sõjapealik Ossama Hamad ütles, et tormi tõttu sai surma kaks tuhat inimest. Veel viis tuhat inimest on kadunud. Punase Risti ja Punase Poolkuu Liibüa delegatsiooni juht Tamer Ramadan ütles, et riiki tabas laiaulatuslik katastroof, vahendas Deutsche Welle.