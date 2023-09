Kaitseväe luurekeskuse uueks ülemaks sai Ants Kiviselg

Kolonel Kiviselg on olnud kaitseväes teenistuses erinevatel ametikohtadel kokku üle 25 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Maaväe ohvitseri hõberistiga, 1. jalaväebrigaadi rinnamärgi ning Scoutspataljoni teenetemärgiga.

Alates 2018. aastast kaitseväe luurekeskust juhtinud kolonel Grosberg on olnud vormikandjana teenistuses piirivalves kui erinevatel ametikohtadel kaitseväes kokku üle 30 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, Prantsusmaa V klassi riikliku teenetemärgiga, Leedu sõjaväeluure eriteenete medaliga, välisluureameti eriteenete medaliga, politsei- ja piirivalveameti teenetemärgiga, luurekeskuse teenetemärgiga, kaitseväe peastaabi teeneteristiga ning kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga. 2022. aastal tunnustati kolonel Grosbergi kaitseväe aasta ohvitseri tiitliga.

"Viimased viis aastat, mil olen juhtinud luurekeskust, on olnud üht- või teistpidi pikad ja pingelised aga samas ka väga huvitavad ja täis ootamatuid väljakutseid. Eriti pingelised on need olnud viimased aastad alates 2021. aasta kevadest," Grosberg.

Kaitseväe luurekeskus tegeleb riigisaladuse kaitsega Eesti riigis ning korraldab ja kontrollib muuhulgas ka salastatud teabe kaitse nõuete täitmist kaitseväes ja kaitseliidus.