Kalle Laanet: Eesti lõpetab õigusabilepingu Venemaaga

"Eeldame, et õigusabilepingu teeme riigiga, kelle kohtu ja justiitssüsteemi me võime usaldada," rääkis Laanet. "Venemaa kohtusüsteem töötab läbi Kremli. Me ei usalda Venemaa kohtuorganeid, need on Kremli poolt kallutatud."

Peamiselt puudutab kehtiv leping õigusabileping igapäevases elus elatisrahasid ja ettevõtete vahelisi suhteid.

"Kokku oli 240 abitaotlust 2022. aastal ja peamiselt Venemaa suunalt Eestisse," ütles Laanet.

Mingi tagasilöök võib Laaneti hinnangul õigusabilepingu tühistamisel Venemaa poolt tulla.

"Aga kui ma vaatan eelmise aasta abitaotluste hulka Eesti poolt, siis see maht on väike," ütles minister.

Ka opositsiooni esindav endine justiits- ja välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) on öelnud, et pooldab õigusabilepingu lõpetamist Venemaaga. "Meil on mõistlik hoida nii madalana kui võimalik igasugune suhtlemine Vene Föderatsiooniga ja ma toetan selle lepingu lõpetamist," ütles Reinsalu mais.

Õigusabilepingu lõpetamine Venemaaga samas ei tähendaks, et Eesti kohtud ei saaks Venemaa kohtuotsuseid enam üldse menetleda ehk olukord drastiliselt ei muutuks.