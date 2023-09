Sangaste loss läheb võlgade tõttu müüki

Sangaste lossis saab pidada kuni 150 külalisega pidusid. Lossihotellis on kasutusel 16 numbrituba. Kinnistu pindala on 16 229 ruutmeetrit, mille sihtotstarve on sada protsenti ärimaa.

Enampakkumisele registreerimine algas esmaspäeval kell 14 ja kestab kuni oktoobri lõpuni. Enampakkumine algab 31. oktoobril ja lõpeb 7. novembril.

Enampakkumine viiakse läbi elektrooniliselt ja müüdava varaga on võimalik eelnevalt ka tutvuda.

Sangaste loss kuulus varem Sangaste vallale. Pärast haldusreformi liitus Sangaste vald Otepää vallaga ja loss libises keerulise skeemi abil erakätesse.

Otepää vallavolikogu revisjonikomisjoni liige Kuldar Veere (Reformierakond) on varem ERR-ile lossi omanikustaatust kirjeldades öelnud, et tehti kõigepealt Otepää vallavanema Kaido Tambergi (SDE) tädipoja Heiki Moltsaare ettevõtetega ühisettevõte, et lossi ühiselt majandada ja Sangaste vallal oli seal enamus.

"Siis läks aeg edasi ja järgmine tehing oli selline, kus Sangaste vald otsustas osalusest ühe MTÜ kasuks loobuda. Raha selle eest ei saadud vaid seal rakendati ebaseaduslikult pikka viieaastast maksetähtaega. Algul pidi vallale saama kogu MTÜ vara, kui see MTÜ üks kord laiali läheb. Ka see põhikirjaline säte muudeti Tambergi ettepanekul selliseks, et MTÜ vara jaotatakse vastavalt üldkoosoleku otsusele. Ja selles otsuses pole vallal enam enamushäält, vaid ta on üks viiest osanikust. Kõik teised on eraõiguslikud ettevõtted. Kokkuvõttes ongi olukord, kus vald on ilma lossist ja selle osalusest. Ja kui me vaatame, kes on selle lossi tegelik kasusaaja, siis need on füüsilised isikud Heiki Moltsaar ja tema abikaasa Annabel Moltsaar," rääkis Veere ERR-ile.

2021. aasta augustis teatas prokuratuur, et saadab kohtusse Otepää endise vallavanema, volikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesimehe Kaido Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku, süüdistades neid Sangaste lossi ärastamises ja teistes mahhinatsioonides valla varaga.

Tänavu augustis otsustas Tartu ringkonnakohus, et Tambergile ja Lepikule tuleb mõista šokivangistus. Tamberg ja Lepik peavad mõistetud vangistusest kohe ära kandma 30 päeva, samuti peavad nad vallale maksma kokku 62 225,92 eurot kahjuhüvitist, kirjutas Lõuna-Eesti Postimees.