Vald loodab müüki pandud Sangaste lossi omanikelt võlga tagasi saada

Kohtutäitur on Sangaste lossi pannud sundmüüki. Üks võlausaldaja, Otepää vald sai Sangaste lossi müügiga seotud probleemid enda kaela, kui ühineti Sangaste vallaga ja Otepää vallale jäi üles Sangaste lossi müügi eest saamata jäänud 750 000 eurot.

"Sangaste lossi saaga on pärit aastast 2002, kui loodi Sangaste Haldus, toonane Sangaste vald ja sealt on ta tulnud ja tulnud ja läbi ajaloo veerenud – need osakud on olnud erinevate firmade käes. Peab ütlema, et see on trikitamise meistriklass, mis seal tehtud on," rääkis Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits.

Kuigi vald käib veel maksmata 600 000-eurose võla pärast Sangaste lossiga seotud firmadega kohut, tahab nüüd Sangaste lossilt võlga kätte saada veel teine võlausaldaja.

"Nii nagu iga teine objekt satub kohtutäituri kätte ikka võlgade pärast. Võlausaldajal on nõue, ta annab täitmisele, täidab täitedokumendi. Antud juhul oli selleks hüpoteegi seadmise leping, sellel juhul on võimalik nõude täitmine ainult läbi kinnisasja müügi enampakkumise, nii see ka toimub," ütles Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei.

Kohtutäituri sõnul määrati Sangaste lossi enampakkumise alghind omanike ja võlausaldaja vahel, mitte eksperthinnangu alusel.

Otepää vallas loodetakse, et seekord saadakse võlg ära maksta..

"Mina ei oska hinnata selle lossi tegelikku väärtust, võib-olla ongi selle lossi väärtus 2,6 miljonit. Siis on ju kõik õige, kui kohtutäitur müüb, võlad võetakse sealt ära ja ülejäänud raha jääb omanikele," kommenteeris Pullerits.