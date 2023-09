Analüütik: poeketid võivad mõnede kaupade käibemaksutõusu ise katta

Kuna inimeste ostujõud on inflatsiooni tõttu kahanenud ja jaekaubanduse mahud on languses, ei pruugi kaupmehed mõnede kaupade hindades käibemaksutõusu kajastada ning see kaetakse marginaali arvelt, ütles SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Tuleva aasta alguses tõuseb käibemaks senise 20 protsendi juurest 22 protsendini.

Sander Danil ütles ERR-ile, et kui lähtuda puhtalt matemaatikast, siis kaheprotsendiline käibemaksumäära tõus tähendaks baashindade samaks jäädes müügihinna 1,7-protsendilist kasvu.

"Arvestades, et inimeste ostujõud on siiski inflatsiooni tõttu kahanenud ning jaekaubanduse mahud on languses, siis usun, et kaupmeestel on väga raske praeguses olukorras hindu tõsta rohkem, kui eeldab maksumuudatus. Veelgi enam, tiheda konkurentsi tõttu võib tekkida olukord, kus mingite kaupade hindu ei tõstetagi ning käibemaksutõus kaetakse hoopis kaupmeeste marginaali arvelt," lausus ta.

Ehkki Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla on prognoosinud, et selle aasta lõpus võib Eestit oodata ostubuum, kuna inimesed tahavad suuremad ostud enne eeldatavat hinnatõusu ära teha ning tekkiv tarbimiskasv annab kaupmeestele võimaluse omakorda hindu kergitada, siis Danil leidis, et ostubuumi pole siiski põhjust oodata.

"Toidu- ja esmatarbekaupu ei ole eriti võimalik ega ka mõistlik suurtes varudes soetada. Kestvuskaupadele võib tekkida teatav täiendav nõudlus, kuna seal on muudatuse mõju absoluutnumbrites suurem ja kardetakse ka olukorra ärakasutamist kaupmeeste poolt. Samas kasvab nõudlus aasta lõpus ka hooajaliste faktorite tõttu. Seetõttu võib osutuda kasulikuks ajastada oma suuremad ostud just aasta alguse allahindluste perioodile," selgitas ta.

Poeketid hakkavad käibemaksutõusu hindadesse viima juba enne aastavahetust.

Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist ütles, et ehkki kassades saab kõik ettevalmistused sisse viia ja uutele hindadele üle viia täpselt 1. jaanuarist, siis suuremates kauplustes on kümneid tuhandeid hinnasilte, mida ei ole võimalik aastavahetusel ühe ööga ära vahetada.

"Sarnane olukord oli eurole üleminekul, toona võimaldati kauplustele riigi poolt kahenädalane üleminekuperiood hinnasiltide vahetamiseks. Oleme läbi kaupmeeste liidu küsinud riigilt sarnast üleminekuperioodi, kuid kahjuks sel korral seda kauplustele ei võimaldata," tõdes Rist.

Ta lisas, et Coop on otsustanud lähtuda tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti välja pakutud lahendusest, mille kohaselt võiks hindu hakata muutma juba enne aastavahetust, et uue aasta esimeseks päevaks vastaksid hinnasildid kaupluses juba uue käibemaksuga hindadele.

Rimi ostujuht Marilin Jürisson ütles, et nemad alles panevad konkreetsemat plaani paika ja täpsema tegevuskava valmimine võtab veel aega.

Esmaspäeval avaldas Delfi Ärileht Selveri siselistist lekkinud info, et poekett plaanis käibemaksutõusust tingitud hinnamuutusi hakata rakendama juba alates selle nädala neljapäevast. Plaani kohaselt kavatseti hinda muuta kolmel nädalapäeval ja nii, et nende toodete puhul, mille kõrgem müügihind kajastub hinnavõrdlusuuringutes, jääks see endiseks.

Selveri turundusjuhi Jürg Sameli sõnul ei suuda kauplused 1. jaanuari jooksul hinnasilte ümber vahetada ja seepärast on tööprotsessid praeguseks nii kujundatud, et kord nädalas tehakse kuni paarsada hinnamuudatust.

Siselistis esitatud ajakava Sameli kinnitusel siiski enam aktuaalne ei ole - esimesed võimalikud uued hinnad hakkavad kehtima detsembrist ja suurem osa käibemaksu tõusust tingitud hindade muutusi jäävad 2024. aasta algusesse.