Aasta viimastel kuudel saab hinnatõus ilmselt veidi hoogu juurde

Eesti inflatsioon on aeglustumas ja kuises võrdluses on hinnad viimastel kuudel püsinud paigal. Septembris oli hinnatase 4,2 protsenti kõrgem kui aasta tagasi, samas alates juunist ei ole hinnad enam kerkinud.

Septembri 4,2-protsendilisest hinnatõusust koguni poole andsid toidukaubad. Näiteks puuvili oli 17 protsenti kallim, lihatooted 13 protsenti ning jahutooted ja tangained 12 prosenti kallimad. Kümme protsenti kallinesid ka riided ja jalatsid.

On ka asju, mis on odavamaks muutunud, näiteks bensiin neli protsenti ja diislikütus kümme protsenti. Kodukulud on vähenenud seitse protsenti.

Eesti Panga ökonomisti Lauri Matsulevitši hinnangul võivad käibemaksu tõusuks valmistuvad kaupmehed püsikaupade hindu tõsta juba novembris ja detsembris.

"Kindlasti on suur tõenäosus, et mingite suuremate kaupade, püsikaupade ostu võivad tarbijad ajas ettepoole tuua juba sellesse aastasse. Samas, selle tõttu on ka kaupmehed motiveeritud hinda varem tõstma. Ehk mingi osa sellest hinnakasvust kindlasti nihkub käesoleva aasta lõppu, novembrisse ja detsembrisse," rääkis Matsulevitš.