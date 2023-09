Piirivalvurid saatsid esimese Vene numbrimärgiga auto piirilt tagasi

Sõiduki juht väitis, et ta on saatkonna töötaja, aga dokumentide lähemal kontrollimisel tuvastati siiski, et tal on kaasas tavapass ning autol puudus diplomaatiline numbrimärk. Diplomaatilise numbrimärgiga sõidukid ei ole sanktsioonide all.

Autojuhile anti teada, et Venemaa numbrimärgiga sõiduauto sisenemine on sanktsioonide tõttu keelatud ning tolliametnikud aitasid selgitada kehtivaid sanktsioone, mis puudutab mootorsõidukeid. Selle tulemusena otsustas inimene ise naasta Venemaale.