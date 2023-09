Prokuratuur esitas Olerexile ja selle juhatuse liikmele kahtlustuse

Prokuratuur esitas suurele kütusemüüjale AS Olerexile ja selle juhatuse liikmele ja ühele omanikule Andres Linnasele kahtlustuse valeandmete esitamises, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Gerd Raudsepp ütles ajalehele, et ettevõte sai neljapäeval kahtlustuse valeandmete esitamises.

"Kahtlustuse kohaselt andis Andres Linnas AS Olerex töötajatele korralduse äriühingu huvides esitada keskkonnaametile valeandmeid 30.12.2022 Eestisse saabunud tankeris oleva kütuse kohta. Kahtlustuse esitamise aluseks on keskkonnaametile 13.01.2023 AS Olerex töötajate esitatud dokumendid, justkui oleks tankeris Eestisse toodud 9000 tonni taastuvtoorainel põhinevat diislikütust. Tegelikkuses oli tankeris fossiilse päritoluga diislikütus," selgitas Raudsepp.

Kütusefirmad avaldasid juba 2022. aastal muret, et Olerex ei täida biolisandi kohustust. Tänavu juunis teatas keskkonnaamet, et uurib koos keskkriminaalpolitsei ametnikega kriminaalmenetluses, kas Olerex on esitanud maksu- ja tolliametile valeandmeid, et vabaneda biokütuse nõude täitmisest.

Varem on Olerex öelnud, et uurimise näol võib olla tegu nende kui Eesti kütuseturu liidri vastu suunatud infooperatsiooniga.

Vedelkütuse seaduse järgi peab kütusemüüja tagama, et aasta jooksul tarbijale müüdud fossiilsest kütusest vähemalt 7,5 protsenti on taastuvenergial põhinev kütus ehk biokütus.

Eelmise aasta suvel tuvastas keskkonnaamet, et Olerexil ei ole tõenäoliselt võimalik kalendriaasta jooksul seda nõuet edukalt täita. Keskkonnaamet teavitas ettevõtet sellest korduvalt. Sellele vaatamata oli eelmise aasta 20. detsembri seisuga Olerexil biokütuse nõude täitmise maht vaid ligi üks protsent.

Mullu 30. detsembril saabus Eestisse tanker, mille lastiks olnud Olerexi kütusest võttis maksu- ja tolliamet proovi. Proovi põhjal tuvastati, et tegemist on tavalise talvise diislikütusega. Kaks nädalat hiljem esitas Olerex maksu- ja tolliametile andmed, et tankeriga toodi taastuvtoorainel põhinevat biokütust HVO, mis oleks taganud Olerexi biokütuse nõude täitmise 7,51 protsendi ulatuses.

Tänavu juunis alustas keskkriminaalpolitsei kriminaalmenetlust, et teha kindlaks, kas Olerex on esitanud maksu- ja tolliametile valeandmeid, et vabaneda vedelkütuse seadusest tulenevast biokütuse nõude täitmisest.

Juuni lõpus kliimaministeeriumist kooskõlastusringile saadetud eelnõu lühendaks kütuse biokomponendi nõude kontrollperioodi aastalt poolele aastale ja trahvimäär saaks ühikupõhiseks. Ettepaneku kohaselt oleks summaks 125 eurot iga gigadžauli eest, mis jääb poolaasta lõpuks täitmata. Rikkumise tuvastamise korral oleks keskkonnaametil õigus peatada kütusemüüja tegevusluba.