Norrakad vahistasid Venemaale naasta proovinud endise Wagneri komandöri

Norra politsei teatel pidasid nad kinni 20-ndates eluaastates mehe, kes üritas ebaseaduslikult ületada Vene piiri, kuid kahtlustatava nime ei öelnud.

Medvedevi vahistamist kinnitas tema advokaat Brynjulf Risnes, kelle sõnul oli tegu arusaamatusega.

"Ta oli seal, et otsida üles koht, kus ta jaanuaris Norrasse üle piiri tuli. Ta peatati, kui ta oli taksos. Ta polnud kunagi piiri lähedal. Tal polnud kavas ületada piiri," lausus Risnes.

Medvedev põgenes jaanuaris üle piiri Norrasse ning kirjeldas oma kogemusi Wagneri palgasõdurina Ukrainas. Toona väitis ta, et soovib taotleda varjupaika, sest kardab oma elu pärast.

Medevedev rääkis Wagneri vägede poolt korda saadetud sõjakuritegudest ning ütles, et ta on valmis andma tunnistusi Wagneri endise juhti Jevgeni Prigožini vastu. Prigožin hukkus augustis lennuõnnetuses.

Mais teatas aga Medvedev videopostituses, et tahab naasta Venemaale, isegi kui see seab tema elu ohtu. Ta nimetas end poisikeseks suures mängus, millest ta ei soovi enam osa võtta.

Risnesi sõnul on Medvedevil õigus Venemaale naasta, kuid selleks peavad paljud asjad muutuma, et ta elu poleks seal ohus. Medvedev on ise varem öelnud, et ta kardab, et Norra annab ta välja Ukrainale, kus ta antaks kohtu alla sõjakuritegude eest. Väljaanne The Barents Observer märkis, et see võibki olla põhjus, miks Medvedev üritas Venemaale põgeneda.

Medvedev on juba korra Norras vahistatud, veebruaris sattus ta baarikaklusse ning ta kandis kaasas õhkrelva.