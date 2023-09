Erdoğan kohtub esmaspäeval Aserbaidžaani presidendiga

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kohtub esmaspäeval Aserbaidžaanile kuuluvas Nahhitševani eksklaavis oma kolleegi Ilham Alijeviga, teatas Türgi meedia pühapäeval.

Kaks liitlast teatasid juunis, et soovivad suurendada jõupingutusi, et avada maismaakoridor, mis ühendaks Türgit Aserbaidžaani põhialaga Nahhitševani ja Armeenia kaudu.

Türgi president on sel nädalal korduvalt väljendanud oma toetust Aserbaidžaani sõjaväe tegutsemisele.

Aserbaidžaan pidas neljapäeval "taasühinemiskõneluste" esimese vooru Karabahhi armeenlasest separatistidega pärast seda, kui nood soostusid relvad maha panema.

Mõned eksperdid on seisukohal, et Aserbaidžaan võib nüüd püüda kasutada oma eelistja alustada operatsioone Lõuna-Armeenias, et luua ühendus Nahhitševani eksklaaviga.