Armeenlased põgenevad Mägi-Karabahhist

Tuhanded armeenlased on asunud Mägi-Karabahhist lahkuma pärast seda, kui Aserbaidžaani relvajõud separatistlikku piirkonda eelmisel nädalal ründasid ja selle alistuma sundisid.

Tuhanded inimesed pakivad oma asju, ummistavad teid ja seisavad sõidukitega tanklates järjekordades, et minna Mägi-Karabahhist Armeeniasse. Karabahhi liidrid ütlesid Reutersile, et ei näe end elamas Aserbaidžaani riigis ja et inimesed lahkuvad kartes tagakiusamist ja etnilist puhastust.

Mägi-Karabahhis elab ligikaudu 120 000 armeenlast, Armeenia võimud on öelnud, et valmistuvad 40 000 pere saabumiseks.

"Viimased päevad me vaevalt jäime ellu, see oli hirmus. Pommitamine käis igal pool," ütles Mägi-Karabahhi elanik Petja Grigorjan.

"Kõik me nutsime ja tahan ka praegu nutta, sest ma jätsin kõik maha. Ma ei suuda," rääkis Mägi-Karabahhi elanik, kolme lapse ema Srbhui.

"Ei, ei, ei. Mitte keegi ei lähe sinna tagasi. Sellega on nüüd kõik. Karabahhi teema on läbi," lisas Anna Agopjan.

Armeenia valitsus teatas esmaspäeva pärastlõunal, et Mägi-Karabahhist on riiki sisenenud vähemalt 6,650 inimest. Meedia edastas pilte ülekoormatud teedest Mägi-Karabahhias.