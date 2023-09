Läti ei plaani lähiajal makse tõsta

"Ajal, mil kodanikud on väga raskes olukorras, Euroopa Keskpank tõstab intressimäärasid, raha läheb kallimaks ja majandusaktiivsus väheneb ning inflatsiooni mõju on endiselt tunda, siis praegusel hetkel pole õige maksumuudatusi teha. Kui olukord stabiliseerub, saame seda arutada, kuid kindlasti mitte järgmisel aastal," ütles Ašeradens.

Läti firmad tahavad, et riik langetaks tööjõumakse. Ašeradens on varem öelnud, et see oleks võimalik ainult teiste maksude tõstmise korral, vahendas LSM.

Läti Kaubandus-Tööstuskoja president Aigars Rostovskis leidis samuti, et maksude tõstmine pole hea mõte.

"Euroopast on signaale, et eelarve puudujääki ei saa suurendada, see on õige ja distsipliin peab olema. Küsimus on, kust võtta raha? Kui minu käest küsitaks, siis ütleks, et maksude tõstmine pole hea mõte. Seda olukorras, kus ka teised Euroopa majandused langevad või stagneeruvad ning meie kolleegid annavad märku, et ekspordimahud vähenevad," ütles Rostovskis.