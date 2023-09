Priit Toobal lahkus Keskerakonnast

Kunagine Keskerakonna peasekretär, Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Priit Toobal teatas, et astus välja Keskerakonnast, mis tema sõnul on muutunud venekeelsete valijate hääli püüdvaks pealinna ja Ida-Virumaa valimisliiduks.

Toobal kirjutas sotsiaalmeedias, et tema maailmapildis muutus palju just 24. veebruaril 2022, mil Venemaa alustas Ukrainas täieulatuslikku sõda.

"Aga veel päev enne täiemahulise sõja algust ei suutnud terve rida keskerakondlasi hääletada riigikogus avalduse poolt, millega Venemaa agressorriigiks tunnistati. Selleks ajaks oli selge, et Venemaa Ukrainat ründab," kirjutas Toobal.

Ta tõi ka välja, et pärast sõja puhkemist alustati üle Eesti punamonumentide teisaldamist ning ta oli oma koduvallas üks eestvedajaid, et sealsed monumendid avalikest kohtadest eemaldataks.

"Tallinnas ja Ida-Virus sõdisid keskerakondlastest linnajuhid aga mälestusmärkide teisaldamise vastu. Tänavanimede möll siia juurde."

Ta tõi ka välja, et eestikeelsele haridusele üleminek on ainumõeldav ja hädavajalik otsus, kuid keskerakondlased Tallinnas ja Narvas ning Euroopa Parlamendis on seda kõikvõimalike võtetega takistada püüdnud.

"Seda on tehtud üksnes eesmärgiga hoida Eestis elavaid venekeelseid inimesi eemal eestikeelsest inforuumist ja hoida neid nende endi poolt loodava venekeelse linnameedia pantvangis."

Toobali sõnul on olukord Keskerakonnas muutunud pärast Mihhail Kõlvarti valimist erakonna esimeheks. Kui Jüri Ratas oli erakonna esimees ja mõni keskerakondlane Kremli-meelse avaldusega esines, astus püünele Ratas ja lükkas selle ümber.

"Täna on aga olukord kardinaalselt muutunud. Kremli-meelsed avaldused on jäänud, aga nüüd on neil kattena ka erakonna juhi ja juhatuse enamuse toetus. Selle asemel, et kaitsta Keskerakonna ellu kutsutud tasuta ühistransporti, on Yana Toom võtnud Kremli-meelse liikumise "Я русский" kõneisiku rolli. Rääkimata sellest, mida Narvas erakonnakaaslaste poolt korda saadetakse. Mulle see ei sobi!"

Toobali sõnul pakkus ta Ratase ja Kiige toetajatele uue erakonna loomise mõtet, kuid peale jäi "soovunelm", et ühel päeval on võimalik erakond tagasi võtta.

"Mina sellesse ei usu! Viimased reitingud näitavad, et ka eestikeelne valija ei usu! Keskerakond muutub peamiselt venekeelsete valijate hääli püüdvaks pealinna ja Ida-Virumaa valimisliiduks. Ma ei taha sellesse liitu kuuluda," teatas Toobal.

Priit Toobal astus äriregistri andmetel Keskerakonna liikmeks 18. detsembril 2001 ja lahkus erakonna ridadest 27. septembril 2023.

Keskerakonnast on pärast erakonna kongressi lahkunud rida tuntud poliitikuid, teiste seas Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder, Neeme Väli, Andra Veidemann jne.