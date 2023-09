Ka teine Tallinna Sadama prokurör tahab ametist lahkuda

Ringkonnaprokurör Kristo Adosson esitas nädalalehe teatel Tallinna Sadama kohtuprotsessil isikliku sõnumi, et tahab elukutset vahetada. Seetõttu tegi Adosson Harju maakohtule ettepaneku vaadata üle 17. oktoobri ja 31. oktoobri istungite ajad.

"Minul isiklikult on seoses ühele teisele avaliku teenistuse ametikohale kandideerimisega neil kahel kuupäeval konkureeriv üritus ning ma olen siin menetluses üksi," ütles Adosson sel teisipäeval toimunud istungil.

Kohtunik Kristina Väliste on näinud väga palju vaeva, et arutada sadama kohtuasja sel sügisel kiirendatud tempos. Istungiteks sobivaid kuupäevi määrates on ta murdnud advokaatidega palju piike.

Seoses Tallinna Sadama kriminaalasja ülisuure mahu ja keerukusega on kohtus käinud korraga istungitel kaks prokuröri. See muutus septembris, kui süüdistuse poolel kandvat rolli kandnud riigiprokurör Denis Tšasovskih pani ootamatult ameti maha.

Riigiprokuratuur otsustas saata Tšasovskihi asemel kohtusse riigiprokurör Kadri Välingu. Nüüd aga avaldas Adosson kohtuistungil, et kuni novembri lõpuni uut prokuröri sadama protsessil ei näe.

Peaprokurör Andres Parmas lubas Tšasovskihi lahkumisavalduse puhul antud intervjuus, et Tallinna Sadama protsessil "prokuratuur mingisuguseks takistuseks ei kujune".