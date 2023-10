Veneetsias hukkus sillalt välja sõitnud bussis vähemalt 21 inimest

Põhja-Itaalias Veneetsias paiskus teisipäeva õhtul sillalt alla raudtee lähedale ja süttis põlema buss, linnapea pressiesindaja sõnul hukkus vähemalt 21 inimest, sealhulgas mitu välisturisti ja kaks last.

"Meie kogukonda tabas täna õhtul tragöödia," kirjutas Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro Facebookis, kirjeldades vaatepilti kui apokalüptilist.

"Esialgseil andmeil on hukkunuid vähemalt 21 ja üle 20 inimese on toimetatud haiglasse," ütles Veneto maakonna kuberner Luca Zaia, nimetades juhtunut tohutute mõõtmetega tragöödiaks.

"Ohvrite ja vigastatute seas on mitmest rahvusest inimesi, mitte üksnes itaallasi," lisas Zaia.

Linnavalitsuse ametniku sõnul on hukkunute hulgas Ukraina turiste, samas kui Itaalia uudisteagentuur ANSA teatas, et surma saanute seas on ka Saksamaa ja Prantsusmaa kodanikke.

Vigastada said kolm ukrainlast ning üks Horvaatia, Saksamaa ja Prantsusmaa kodanik, ütles linnaametnik AFP-le.

Buss oli õnnetuse hetkel naasmas Veneetsia ajaloolisest keskusest kämpingusse.

Mestre ja Marghera linnaosi ühendavalt sillalt välja sõitnud buss lahvatas pärast allakukkumist põlema, märkis tuletõrje.

AFP fotograaf kirjeldas, kuidas tuletõrjemeeskonnad töötasid katusele paiskunud sõiduki söestunud vraki juures.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni avaldas juhtunuga seoses "sügavat kaastunnet".

"Olen ühenduses linnapea Luigi Brugnaro ja (transpordiminister) Matteo Salviniga, et jälgida uudiseid selle tragöödia kohta," ütles ta avalduses.

Salvini sõnul võis õnnetuse põhjustada juhi ootamatu haigestumine või halb enesetunne.

Ajalehe Corriere della Sera andmetel kaldus buss sillalt välja, paiskus läbi barjääri ja kukkus rööbaste kõrvale umbes 30 meetrit allpool. Ajaleht kirjutas, et buss süttis, olles riivanud kukkudes elektriliine.

Siseminister Matteo Piantedosi ütles, et raskendavaks asjaoluks oli bussi kütuseks olnud metaan, mistõttu tuli levis kiiresti. Piantedosi sõnul võib hukkunute arv veel tõusta.

Veneetsia patriarh Francesso Moraglia viibis sündmuskohal, kus ta õnnistas valgete surilinadega ja punaste lillekimpudega kaetud ohvreid.

Kaastunnet avaldasid ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Saksa välisminister Annalena Baerbock väljendas sügavat kurbust tragöödia pärast.

"Sel leinaööl olen ma koos ohvrite, nende perede ja sõpradega," ütles Baerbock.

Samal ajal ütles Saksa välisministeeriumi pressiesindaja AFP-le, et riigi saatkond Roomas teeb Itaalia võimudega koostööd, et kontrollida, kas ohvrite hulgas on Saksamaa kodanikke.

2018. aasta juulis hukkus Napoli lähedal bussiõnnetuses 40 puhkajat.