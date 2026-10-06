X!

Suri telemees Voldemar Lindström

Eesti
Voldemar Lindström ETV sünnipäeval 2019.
Voldemar Lindström ETV sünnipäeval 2019. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR
Eesti

Teisipäeva hommikul suri 93 aasta vanuselt legendaarne telemees Voldemar Lindström.

Avaldame Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Ajakirjanike Liidu ühise järelehüüde.

Voldemar Lindström (28.04.1933 – 6.10.2026 )

Suurema osa oma elust, peaaegu 35 aastat (1972-2006), töötas Voldemar Lindström Eesti Televisioonis. Ekraanil teda palju ei nähtud, aeg-ajalt esines ta vaid "Monitoris", kus tutvustas uusi saateid ja vastas televaatajate kirjadele. Aga telemajas oli  ta Volli, keda tundsid kõik. Teda on kutsutud ka maja lukuks, kellele võis alati loota ja heas mõttes halliks kardinaliks, kes hoidis majas toimuval vaikselt, esile tükkimata, silma peal.

Tema CV on lühike: 1952. aastal lõpetas ta Tallinna 2. keskkooli ja 1957. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia ajakirjanduse eriharu, olles mitme ajakirjanike põlvkonna õpetaja  Juhan Peegli esimese lennu kasvandik. Peegel sisendas oma õpilastesse arusaama, et ajakirjandus on osa rahvuskultuurist ja Lindström pidas seda oma töös alati meeles.

Esimesed viisteist tööaastat möödusid tal ajalehe "Noorte Hääl" kooliosakonna juhatajana, kus ta keskendus õppivate noortega seotud teemadele. Tema kõige viljakamad aastad ongi olnud need, kus ta sai tegeleda laste ja noortega. Vahepeal paar kuud "Õhtulehe" toimetaja asetäitjana töötanud, võttis ta 1972. aastal vastu Eesti Televisiooni noorte- ja lastesaadete peatoimetaja ametikoha. See oli vahva aeg – ekraanile tulid "Mõmmi ja aabits", "Hunt Kriimsilm", ekraanile naasis Telepoiss. Algas noorte lauluvõistlus "Kaks takti ette", Tiina Mägi käivitas "Kodulinna", algasid koolinoorte võistlusmängud, "Kurss SW", "Ahoi, poisid", "Kolm meest paadis koos koeraga", "Küsi julgesti, kysy pois", mis valmis Soome  Yleisraadioga koostöös, ja veel paljud vahvad saated.

1976. aastal määrati Lindström ETV programmi direktoriks, mõne kuu pärast programmi direktsiooni programmi peadirektoriks, kus ta kureeris kogu programmi, aitas peatoimetajatel hoida kindlat joont ning tuli neile appi, kui ootamatud päevaülesanded nõudsid kiiret lahendust. Sellest ajast mäletavad teda kõik tollased teletöötajad, ja tema omakorda teadis kõiki neid kuni nende sünnipäevadeni välja. Toetas andekaid algajaid, nagu Urmas Ott ja Reet Oja, aga hoidis tagasi ka neid, kes läksid väga uljaks. Ajad olid teadagi keerulised, uus venestamislaine tõstis pead. Oli suur risk lubada eetrisse saateid nagu Mati Talviku "Ainult üks miljon", Rein Järliku "Viiekümnendad", Mati Talviku, Märt Müüri ja Uno Maasika "Vaatevinkel", Hagi Šeini, Rein Järliku ja Feliks Unduski "Mõtleme veel" ja tol hetkel paljusid vaatajaid ehmatanud  "ÖÖ-TV". Kõik need saated olid olulised verstapostid teel laulva revolutsioonini.

Aimar Prous, Voldemar Lindström ja Raul Rebane EBU satelliitside maajaama antenniparabooli tõstmisel telemaja katusele 1996. Autor/allikas: Heidi Maasikmets / ERR arhiiv

1990. aastatel töötas Lindström erinevatel programmi ja tootmisega seotud ametikohtadel. Põhitöö kõrvalt pani ta 1993. aastal aluse ETV ajaloomuuseumile, mille loomisele oli ta keskendunud juba aastaid varem. 1999. aastast sai muuseumis toimetamisest tema põhitöö. Pole palju öelda, et Volli eestvedamisel on  kogutud arvestatav hulk televisiooni sünni ja loominguga seotud materjali, mälestusi, fotosid ja kirju, kostüüme, lastesaadete tegelaskujusid; vanaraualattu sattumisest on päästetud ammu unustatud, kuid TV arengus märgilist teletehnikat ja muudki, mis kõik ootavad endale väärikat kohta uude televisioonimajja sisse seatud muuseumis. Voldemar Lindströmi ja Irene Lääne ühise mõtte ja koostööna läks ETV 40. sünnipäeva eel ja järel eetrisse teleajaloo intervjuude sari "Meenutavad".

Lindström on olnud viljakas kirjamees, parasjagu põikpäine, et kui kord midagi pähe võttis, siis sellest ta ei loobunud ja ümber ei mõelnud. Sel põhjusel ta ise ka kirjastas enamiku oma  raamatutest. 1995. aastal ilmus tema koostatud "Eesti Televisioon. Arvud, faktid, sündmused", 2003. aastal "Toomas: täpsemalt Heino Mikkinist Toomas Ubani", 2005 ilmus "Fred esimene ja tema 9 kirja" Fred Olbreist (1893-1972), kaitseväe kolonelist, kellest sai 1934. a Riigi Ringhäälingu juhataja. 2009. aastal ilmus "Õukonnata kuningas – intervjuukuningas" Urmas Otist ja 2010 "Matk telemaailma".

Palju energiat pühendas Lindström Valdo Pandi pärandi hoidmisele. Ilmus kaks raamatut: fragmentaarium Valdo Pandist "Kas mäletad?" (2001) ja "Elu kui mäng mikrofoni, süsta, süstlaga, süstlata" (2018).

1993. aastal asutati televisiooni loomingulised preemiad, mida hakati kutsuma Vollideks. Esimese au-Volli sai Lindström ise.

Eesti Ajakirjanike Liitu astus ta 1960. aastal, 1975. aastal sai temast Eesti NSV teeneline ajakirjanik, 2015. aastast on ta Eesti Ajakirjanike Liidu auliige. 2004. aastal pälvis ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Volli võis olla jäik ja jäärapäine, aga ta võis olla ka mõnusalt muhe. Kui temalt ühel sünnipäeval küsiti, kuidas ta end kõrges eas tunneb, vastas ta Juhan Peegli kombel muigamisi: "Ei oska öelda, pole kogemust. Pole kunagi enne nii vana olnud…" Küllap vastaks ta naerusuisena nüüdki nii, kui küsida, kuidas seal pilve peal ka on?

Voldemar Lindströmi jäävad tänuga mäletama tema kolleegid ja kaasteelised.

Voldemar Lindström ja Urmas Ott 1996. aastal. Autor/allikas: Heidi Maasikmets / ERR arhiiv

Toimetaja: Urmet Kook

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:50

Hormuzi naftavoo taastumine pole diislinappust leevendanud

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

14:35

Politsei pidas kinni kuus ebaseadusliku rände korraldamises kahtlustatavat

14:30

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

14:17

Jäätmed sünnivad tegemata juhtimisotsustest

14:17

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

14:05

Eestlased alustavad judo MM-i

13:57

Kell 20 "Impulsis": mida teha, et Eestis sünniks rohkem lapsi?

13:53

Le Pen hoiatas maksejõuetuse eest ja lubas kärpeid

13:51

Cambridge'i kolinud üksikema "Impulsis": siin on mõnusam lapsi kasvatada

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

05.10

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

07:47

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

13:02

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

05.10

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

05.10

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

05.10

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

07:19

Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

13:29

Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises Uuendatud

05.10

Vaesus on kalli eluaseme ja puudulike digioskuste nägu

05.10

USA andis Eestile piirijulgeoleku tugevdamiseks 13 luuredrooni

ilmateade

SPORT

14:30

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

14:05

Eestlased alustavad judo MM-i

13:30

Rattamees Vaidem võitis teist aastat järjest Lembitu jooksu

13:03

Noored Eesti judokad jõudsid Tšehhi turniiril kolme hulka

loe: kultuur

14:17

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

13:38

Ansambel Some Times: näitame, mida noored ja vihased jazz-muusikud teha võivad

12:29

Tartu kunstimajas avatakse ulmekunstnike grupinäitus

11:29

Pildid: Moekunstikino avas Sofia Coppola dokfilm Marc Jacobsist

loe: eeter

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

13:47

Saunaema Eda Veeroja: inimesed ei oska tänapäeval sauna puhtaks kütta

13:38

Ansambel Some Times: näitame, mida noored ja vihased jazz-muusikud teha võivad

12:31

Elistvere loomapargi karu Ursula eelistab talveunele inimestega suhtlemist

Raadiouudised

13:05

Narva Vaba Lava tegevustoetuse küsimus ootab poliitilist otsust

13:05

Soome täheldab samuti Vene luuretegevuse elavnemist

12:55

Elektrilevi tahab kümnendi jooksul võrku investeerida kaks miljardit eurot

12:50

Kolmapäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:25

Raadiouudised (06.10.2026 12:00:00)

09:55

Ungaris tekitab küsimusi endise välisministri seos Hiinaga

09:50

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

09:45

Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma

09:45

TTJA saab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit

09:25

Raadiouudised (06.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo