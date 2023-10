Rootsi kuritegelikud jõugud on laiendanud tegevust Soome

Soomes on juba mitu kuud tegutsenud rahvusvaheliselt juhitud narkoorganisatsioon, mis on Soome toimetanud arvestatavas koguses keelatud aineid. Politsei on kätte saanud üle 300 kilo narkootilist ainet, paarsada tuhat narkootilist tabletti ja üle 200 000 euro sularaha.

Keskkriminaalpolitsei uurimisest on selgunud, et organisatsiooni juhitakse Rootsist ja Türgist. Soome politsei tutvustas sel nädalal uurimise käiku, aga ei öelnud, missugusest Rootsi jõugust käib jutt.

"Me ei hakka siin neid rühmitusi nimepidi reklaamima ehk räägime Rootsi organiseeritud kuritegevusest. See pole lihtsalt tänavajõuk," rääkis keskkriminaalpolitsei uurimisjuht Marko Heinonen Iltalehtile antud intervjuus.

Ajalehe Helsingin Sanomat teatel on tegemist Rootsi jõuguga Dödspatrullen ehk Surmapatrull, mis on kurikuulsaks saanud oma vägivaldsuse poolest. Rootsi kuritegelikke rühmitusi uurinud ajakirjanik Diamant Salihu märkis, et Surmapatrull ei ole praegu kõige aktiivsem, kuna jõugu ninamehed on vangis. Praegu tegutseb jõuliselt Foxtrot ja hiljutise Rootsi vägivallalaine üks põhjus on Foxtroti juhtide võimuvõitlus. Salihu sõnul on Foxtrot veelgi vägivaldsem kui Surmapatrull.

Mats Lindström Stockholmi politseist ütles Ylele, et Dödspatrullen on juba ammu püüdnud oma tegevust Soome laiendada, püüdes enda kontrolli alla saada Helsingi narkoturgu. Eelkõige on püütud üle võtta narkootikumide riiki smugeldamist; tänavamüüki on keerulisem enda kätte haarata, kuna nad on välismaalased ega tunne teismelisi noori, kes narkootikume müüvad.

Lindström tõi ka välja, miks Rootsi organiseeritud kuritegevus just Soome vastu huvi tunneb. Esiteks on Soome turvaline maa, kus on vähe tulirelvaga vägivallaakte ja kui riiki imbub rühmitus, kellest on teada, et nad inimesi pikema jututa maha lasevad, ei julgeta neile vastu hakata ja nad saavad võrgustiku lihtsa vaevaga enda kätte. Teine põhjus on Lindströmi sõnul tõenäoliselt selles, et Soomes on leebemad relvaseadused kui Rootsis.

Soomes on uurimise käigus kinni võetud ligi kolmkümmend inimest, neist 17 on endiselt vahi all. Nende seas on Rootsi, Suurbritannia, Somaalia, Serbia, Norra, Iraagi, Ukraina, Kosovo, Türgi ja Soome kodanikke. Enamik neist on paari-kolmekümne aastased. Politseile teeb muret muu hulgas see, et jõugud värbavad aina nooremaid lapsi.

Uurimise käigus ei ole organisatsiooni tippudeni välja jõutud. Teadaolevalt viibib Foxtroti juht Türgis. Ta on tuntud Kurdirebase nime all. Politsei sõnul on Soomest veokitega Türki viidud rohkem kui 2,5 miljoni euro väärtuses sularaha.