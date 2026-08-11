Belgia kurjategijad kasutavad sageli Airbnb-kortereid uimastite peitmiseks

Belgi riiklik uudisteagentuur Belga teatas, et augusti alguses konfiskeeris politsei Brüsseli kesklinnas Airbnb kaudu üüritud korterist 3,3 kilogrammi kokaiini ja 4845 euro väärtuses sularaha. Belga teatel kasutati seda korterit arvatavasti uimastite ladustamiseks ja pakkimiseks.

Viimastel aastatel on sarnaseid juhtumeid esinenud veel.

2024. aastal mõisteti 11 inimest süüdi Belgia ja Ühendkuningriigi vahel toimunud uimastikaubanduse operatsioonis osalemise eest. Selle juhtumiga seoses konfiskeeris politsei Lääne-Flandria piirkonnas Stadeni linnas asuvast Airbnb-korterist 21 miljoni euro väärtuses uimasteid.

Airbnb esindaja sõnul moodustavad sellised juhtumid vaid väikese osa kõigist broneeringutest ning nende ennetamiseks kasutab platvorm tehisintellekti abi.

Belgia sadamalinnast Antwerpenist on saanud üks Euroopa peamisi kokaiini sisseveo sõlmpunkte ning riik on aina enam rakendanud meetmeid kuritegevuse tõkestamiseks. 2023. aastal lõi Belgia esmakordselt riikliku narkootikumide voliniku ametikoht, mida hakkas täitma varasemalt Brüsseli prokuratuuris töötanud Van Wymersch.

"E-kaubandus on hõlbustab organiseeritud kuritegevust tohutult," sõnas Van Wymersch The Guardianile antud intervjuus.

Ta tõi välja anonüümsed e-posti kontod, krüpteeritud suhtluse, krüptovaluuta ja pakkide kättetoimetamise, mis lihtsustavad kuritegevuse korraldamist.

Van Wymerschi prioriteet on jälgida, kuidas kuritegelik raha liigub.

"Kui me midagi (kuritegevuse tõkestamise osas – toim.) ette ei võta, ähvardab meid oht muutuda narkoriigiks," sõnas The Guardianile antud intervjuus Van Wymersch.

Van Wymerschi strateegia on võtta sihtmärgiks väikeettevõtted, mida kasutatakse raha pesemiseks. Ta nõuab kohalikelt omavalitsustelt, et nad kontrolliksid oma piirkonnas asuvaid ettevõtteid, mis paistavad kahtlased.

Van Wymerschi sõnul on kuritegelikud jõugud muutnud oma tegutsemisviisi, kasutades ära väikeettevõtteid, selle asemel et kasutada varasemaid "suuri rahapesu skeeme".

Samuti lisas ta, et organiseeritud kuritegevuse tõkestamist raskendab jõukude arenenud süsteem, mis tegutseb varasema hierarhilise ülesehituse asemel anonüümse võrgustikuna.

"Kurjategijad ei tea enam, millisesse rühmitusse nad kuuluvad," märkis Van Wymersch.

Jäämäe strateegia

Wymerschi on välja töötanud nn jäämäe strateegia. Tulistamised ja plahvatused on selle järgi vaid jäämäe tipp, samas kui narkootikumide laiemad sotsiaalsed mõjud tulenevad hoopis joobes juhtimisest, perevägivallast ja seksuaalkuritegudest.

"Tulistamisi on vähem alles siis, kui haavatavaid inimesi on vähem. Me peame tugevdama kogu ühiskonna vastupanuvõimet," rõhutas Van Wymersch.

Brüsselis registreeriti 2025. aastal 101 tulistamist, mis olid seotud jõukude omavaheliste konfliktidega. Van Wymersch näeb otsest seost vägivalla kasvu ja sotsiaalsete probleemide vahel. Brüsselis elavatest 15–29‑aastastest noortest 12,8 protsenti ei õpi ega tööta, mis suurendab nende riski sattuda kuritegelikesse võrgustikesse.

Van Wymerschi sõnul saab "jäämäge sulatada", kui edendada haridust ja eluasemepoliitikat, vähendada vaesust ja parandada noorte töövõimalusi.

Lisaks rõhutas ta, et veebipõhised broneerimisplatvormid, nagu Airbnb, peaksid jagama infot kahtlaste broneeringute kohta. Nii saavad ametiasutused õppida tundma broneeringuplatvormide kaudu korraldatava kuritegevuse mustreid, mis võimaldaks toetada platvorme kuritegevuse ennetamises.