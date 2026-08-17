Soome kaalub kriminaalvastutuse vanusepiiri langetamist
Soome justiitsministeerium uurib võimalust kriminaalvastutuse vanusepiiri langetamiseks. Rootsi juba langetas kriminaalvastutuse iga 14 eluaastale ning Soome justiitsministri Leena Meri sõnul järgib riik selles küsimuses naabrite eeskuju.
"Rootsi otsustas eelmisel nädalal langetada raskete kuritegude puhul kriminaalvastutuse ea 14 eluaastani ja loodan, et Soome järgib noortekuritegevuse vastases võitluses Rootsi eeskuju," teatas Meri.
Praegu pole alla 15-aastased Soomes kriminaalvastutusele võetavad ning nende poolt toime pandud raskete kuritegude korral sekkutakse eelkõige lastekaitse abil. Alla 15-aastaste toime pandud vägivallateod ja muud rasked kuriteod on aga riigis sagenenud, vahendas Yle.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Yle