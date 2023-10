Naissaare lähedal meres asuval laevavrakil on käinud vandaalid

Naissaarest idas on 16. sajandi lõpus uppunud Rootsi kaubalaeva vrakk, tingliku nimetusega Nargen.

"Nüüd oli näha, et keegi on käinud ja liigutanud seal esemeid. Vaasid või keraamika ei olnud oma koha peal, mõni asi oli jällegi pandud... poseeritud. Ja ka üks tünn oli põhimõtteliselt puruks kistud," kirjeldas meremuuseumi merearheoloog Ivar Treffner.

Tihti rüüstasid randlased madalikule läinud laevu. Vähem kui 30 meetri sügavusel oleva vraki taglas ja last on aga puutumata. Lastiks on osmundi raud, tünne ja kaste ning huvitavaid apteekri või alkeemiku tarvikuid. Esialgsel vaatlusel ei tundunud, et midagi on kaasa viidud.

Tänapäeval pidi ka merel toimima naabrivalve. "Mõnes mõttes toimib ka naabrivalve. Ka see info sellest rüüstamisest või vandalismist tuli ju teiste sukeldujate kaudu, kes andsid teada, et sellised asjad on juhtunud," ütles Treffner.

Muinsuskaitse all olevatele objektidele sukeldumisest tuleb teavitada ja hiljem ka nähtust aru anda. Vrakkidelt varastamine jääb pigem 1990. aastate Kadaka turu aegadesse.

"See on ikkagi mälestise rikkumine ja ka kultuurkihi rikkumine," sõnas muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio.

Olenevalt tekitatud kahju suurusest kaasneb sellega rahatrahv või sukeldumise õigusest ilmajäämine.

"See oleneb rikkumise suurusest ja sellest, mis on toime pandud. On erinevad võimalused. On rahaline trahv ja on võimalus ka luba ära võtta. See oleneb, kuidas sellega edasi läheb," ütles Roio.

Ilmasõdade aegsed vrakid on hooletu sukelduja jaoks ohtlikud, ütles Ivar Treffner, sest nende ümber ja sees vedeleb lõhkeainet ja laskemoona.

Vrakkide külge takerdunud kalavõrkudesse võib ka sukelduja kinni jääda.