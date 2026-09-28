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ERR-i seaduseelnõu kadus valitsuse päevakorrast, põhjus jäi kultuuriministeeriumile segaseks

Eesti
Eesti Rahvusringhäälingu telemaja
Eesti Rahvusringhäälingu telemaja Autor/allikas: Anna Urakhchina
Eesti

Kui veel reedel oli teada, et valitsus hakkab esmaspäevasel kabinetinõupidamisel arutama Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) seadust, siis istungipäeval on õhus segadus: eelnõu on päevakorrast kadunud, kultuuriministeerium ei tea, miks.

Kultuuriministeeriumi meedianõunik Andres Jõesaar ütles, et valitsus pidi esmaspäeval ERR-i seadust arutama, kuid nüüd on see päevakorrast ootamatult kadunud. "Mul oli teave, et see peaks täna seal olema, aga selgub, et ei ole," nentis ta.

Jõesaare sõnul pole riigikantselei ega valitsus kultuuriministeeriumit teavitanud, mis juhtus. Veel reedel teadis ministeerium, et eelnõu läheb esmaspäevasel istungil arutamisele. Jõesaar lisas, et kõik vajalikud dokumendid on esitatud.

Riigikantselei kommunikatsiooninõunik Jevgenia Värä selgitas olukorda sõnumi teel: "ERR-i seadus ei saanud heakskiitu, sest vajas veel täiendavat tööd. Loodetavasti tuleb see sel neljapäeval uuesti istungile. Täpsemalt saab teemat kommenteerida kultuuriministeerium."

Jõesaar nentis, et kultuuriministeeriumini pole jõudnud teave, et eelnõu vajaks veel tööd. Ta lisas, et ministeerium tegi reedel pisitäpsustused eelnõusse ära ning siis oli teada, et esmaspäeval läheb see istungil ka arutamisele. Nüüd loodab Jõesaar, et ministeeriumiga võetakse ühendust ja selgitatakse, mida neilt veel oodatakse.

See pole aga esimene kord, kus istungil pole jõutud ERR-i seaduse arutamisele. Varem on mure olnud näiteks see, et teised punktid päevakorras on liiga pikaks veninud ning selleks eelnõuks pole aega olnud.

Põhilised on rahastamine ja platvormineutraalsus

Jõesaar on varem öelnud, et ERR-i seaduse puhul on üks põhilisi asju rahastamine ja platvormineutraalsus.

"Lähteülesandes olidki rahastamismudel ja platvormineutraalsus – telekanal, raadiojaam ja veeb. Tegelikkuses fikseerib see seaduse tasandil tänase olukorra, kus juba paarkümmend aastat on ERR veebis aktiivne olnud," tõdes Jõesaar.

Eelnõus on ERR-ile ette nähtud nelja-aastane rahastusmudel, et tagada stabiilsus ja võimaldada pikemaid plaane teha.

"Seal on ka väiksemad tehnilis-administratiivsed asjad. Olulisemad on ka tähtajalised töölepingud juhtivtöötajatele – osakonna- või kanalijuhtidele. Analoogne lahendus, nagu on mujal kultuurivaldkonnas, et asutuse võtmekohtadel on viieaastased töölepingud, toimub teatud perioodi tagant atesteerimine või ülevaatamine ja see võimaldab kergemini kaasata värsket verd," märkis Jõesaar.

Kui valitsus eelnõu heaks kiidab, võiks see minna riigikokku.

Kehtiv rahvusringhäälingu seadus töötati välja aastatel 2005–2006 ja on olnud jõus alates 2007. aastast, kui ERR ühendorganisatsioonina loodi.

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