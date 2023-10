Tartus toimuva Legomaania raames näeb legodest kõrghooneid, ronge ja mosaiike

Legofännide klubi liige Karl Maier tõi Tartusse näitusele oma retrolinna, mis koosneb 90ndatel välja tulnud legodest. Teiste sekka on sujuvalt peidetud ka tema päris esimene lego, millest kõik alguse sai.

"Omal ajal olid need ikka kallid ja ema ei jõudnud ka kõiki legosid osta, eriti neid suuri komplekte. Siis midagi meil oli aga asi jäi soiku. Asja päästis koroona, sel ajal sai kodus palju istutud ja oma legod välja otsitud. Siis tuli mõte, et kas neid vanu komplekte kuskil veel saab. Ja selgus et saab. Minu vanustele, kes on siin 30 ja 35+, nendele kindlasti palju äratundmisrõõmu siin laua peal," rääkis Maier.

"Minu käest on ikka küsitud, et miks sa legodega veel mängid, ma olen öelnud siis et ma pole veel suureks kasvanud. Et nii ta on jah, lapsepõlvest nii kui ma esimese lego sai, siis ta oli number üks mänguasi ja nii ta jäi. Siiamaani," ütle Maier.

Kuigi Legomaania kestab vaid ühe nädalavahetuse, jõuab siit läbi käia üle tuhande külastaja. Tänagi oli maja kõik kolm korrust rahvast paksult täis.

"See aasta on väga-väga eriline mosaiigi meisterdamine. Siinsamas linna juureski on märgata uusi kõrghooneid. Just vaatasingi et ohhoo, mingisugune väga tore Tartu raekoja moodi maja on kerkinud siia," rääkis mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Märdile meeldisid legod juba lapsepõlves. "Siis tuli vahe sisse ja siis kui hakkas nagu oma raha ka tekkima rohkem ja kuskile seda enam ei olnud investeerida, siis ostsin ühe komplekti, ostsin teise komplekti, ja nii ta on läinud," kirjeldas ta.

Kalleim legekomplekt on Märdil 500-eurone. "Aga siin on uuemad komplektid 700-800 eurot juba. Kokku mul on kogus kuskil üle 300 komplekti, kõik nad ei ole 500-eurosed, aga sinna on juba päris korralik summa investeeritud," rääkis ta. "Lego ei aegu kunagi. Tulevad lapsed peale ja tulevad lapselapsed peale ja loodan et ka nemad mängivad legodega edasi."

"See on hästi arendav ja selline tegevus. Kindlasti päästerõngas tänapäeva nutiajastule, et miks see lego on populaarsust kogunud. See lapsed ekraanist eemale saada ja kätega midagi teha," rääkis Maier.