Viimsi jalgpallimeeskond vallandas Putinit õnnitlenud serblasest peatreeneri

"Lõpetasime koostöö treeneri sobimatu käitumise tõttu suhtlusvõrgustikes," ütles Viimsi klubi juht Andrei Golovin intervjuus ERR-i venekeelsele portaalile.

Golovini sõnul sai treenerile saatuslikuks sünnipäevatervitus, mille Jovanovici Venemaa presidendile Vladimir Putinile tegi.

"Pikka iga, nimekaim! Serblased ja venelased on vennad igavesti!" seisis Jovanovici õnnesoovis Ukraina sõja valla päästnud Putinile, kes sai 7. oktoobril 71-aastaseks.

"Me ei saa endale lubada meeskonna peatreeneri sellist käitumist praegusel hetkel, kui sõda jätkub. Jovanovic suhtus koostöö lõpetamise otsusesse mõistvalt. Tema väitel ei olnud Facebooki postitusel mingit poliitilist tausta. Teame, et serblased on meie idanaabri suhtes rahumeelsemad ning Putinit õnnitledes ei arvanud ta, et see teravaid reaktsiooni esile kutsub," lisas Golovin.

See, et meeskond veidi enne uue hooaja algust treenerita jäi, on Golovini sõnul suur kaotus.

"Jovanovic viis meeskonnaga läbi hooajaeelse treeningu. Meil olid hooajaks kindlad plaanid, kuid nüüd otsime uut treenerit," sõnas Golovin.

Vladimir Jovanovic asus Viimsi meeskonda juhtima eelmise aasta detsembri lõpus, sõlmides klubiga lepingu pooleteiseks aastaks.