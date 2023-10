Politsei: Eesti haridusasutusi tabas rämpspostituste laine

"Sarnane pommiähvarduste laine oli paar päeva tagasi ka Lätis. Politsei praeguse hinnangu kohaselt on tegemist laiaulatusliku spämmikirjade lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Politsei suhtleb nende asutustega, kes on selle kirja saanud ja tegeleb ähvarduse tegija väljaselgitamisega," ütles PPA operatiivjuht Heigo Reinek.

ERR-i uudisteportaali kasutuses on kiri, mis saadeti öösel kell 2.28 sadadele e-posti aadressidele, mille seas on koole, lasteaedu, spordiklubisid, raamatukogusid, muuseume, vallavalitsusi jne.

Venekeelne e-kiri laekus Kevin Weaveri nime alt ja kirja sees on tekstile alla kirjutanud keegi Andrei Glubokoslavski. Tema saadetud kiri on lapsikus võtmes kirjavigadega venekeelne tekst, mida vene keelt oskaval inimesel on raske tõsiselt võtta. Kirja saatja nimetab end samaaegselt Venemaa luure ja islamistliku terrorirühmituse liikmeks.

Sama asi mõned päevad varem Lätis

Läti rahvusringhäälingu portaal LSM kirjutas, et sel nädalal saadeti ka Läti õppeasutustele massiliselt ähvarduskirju ning et sama saatja on varem võtnud sihikule ka Poola ja USA.

Läti politseiülem Armands Ruks ütles, et nii teisipäeval kui ka kolmapäeval, mil ähvarduskirjad saadeti, oli tegelik riskitase madal. Hetkel on algatatud kriminaalmenetlus ning politsei seostab kirjade saatmist samalaadsete sündmustega nüüdseks juba enam kui aasta tagasi Poolas ja USA-s.

Läti politseijuht lisas, et ähvarduskirja sihilik suunamine lastele oli tehtud eesmärgiga tekitada lapsevanemates, haridusasutuste töötajates ja kohalikes omavalitsustes ärevust ja hirmu. Nii ulatuslik rünnak otse õppeasutuste vastu oli esmakordne.

Kirjade eesmärk on külvata paanikat

Ruks märkis, et isikul või isikute rühmal on infotehnoloogia (IT) vallas teatud teadmised, kuna nad kasutavad erinevaid IT-lahendusi. Politseiülema sõnul ei ole seda tüüpi rünnakuid lihtne ja kiire avastada, kuid "samas on olemas vahendid nende avastamiseks ja need on kättesaadavad nii meile endile kui ka Europolile ja teistele institutsioonidele".

Läti julgeolekuteenistuse ülem Normunds Mežviets kinnitas, et terroriohu tase Lätis tõusnud ei ole ning nende käsutuses olev info ei viita ka rünnakute võimalikkusele.

"Kirjade eesmärk on külvata paanikat ning kui riik ja avalikkus reageerivad suure elevusega, siis ongi kirja saatjad oma eesmärgid saavutanud."

Ta lisas ka, et sellised provokatsioonid ei ole ainulaadsed, nendega puutuvad regulaarselt kokku teised NATO riigid ning neid ei saa välistada ka tulevikus.