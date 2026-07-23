Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohalejõudmine aeglasemaks

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muuta universaalse postiteenuse siseriiklike kirjade edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks ei toimeta Eesti Post edaspidi kirju kohale järgmiseks tööpäevaks, samuti läheb kirja ja ka osa pakkide saatmine kallimaks.

Olulisim muudatus puudutabki kandekiirusi. Senine järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirja teenus lõpeb, teatas ministeerium.

Edaspidi on võimalik universaalse postiteenuse raames edastada kirju kahel viisil: kiirema teenusega jõuab kiri kohale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ning taolise kirja saatmine kallineb 1,80 eurolt 2,10 eurole. Uue teenusena hakkab Eesti Post kirja kohale toimetama viie tööpäeva jooksul ja selle hind hakkab olema 1,80 eurot.

Kokku tõuseb siseriiklik kirjakande hind keskmiselt kuus protsenti, rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud keskmiselt kümme protsenti.

Ministeeriumi teatel on postiteenuse hinnatõus vajalik muu hulgas seetõttu, et vahepeal on kütusehinnad märkimisväärselt tõusnud ning kütusekulu moodustab saadetiste kättetoimetamise kuludest suure osa.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega.

"Inimestevaheline suhtlus toimub üha enam teiste kanalite kaudu ning kirjavahetusest on saanud pigem emotsionaalse väärtusega teenus – kirju saadetakse täna sageli erilisematel puhkudel, näiteks jõulutervitusena või muude õnnitluste puhul," sõnas minister.

Möödunud aastal saadeti iga kolmas kiri detsembris. Kokku saadeti 2025. aastal universaalse postiteenusena üle 560 000 kirja, mis on 18 protsendi võrra vähem kui aasta varem. Traditsiooniliste postiteenuste maht on viimase viie aasta jooksul vähenenud enam kui 75 protsenti.

Kooskõlastusringile saadetud määruse ettepanek põhineb konkurentsiameti analüüsil, mis hindab teenuse omahinda ja hinnatõusu mõju tarbijatele.

Kui määrus vastu võetakse, jõustub see kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Eesti Post teavitab seejärel kliente hinnakirja rakendumisest ja täpsest ajakavast.