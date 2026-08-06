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Sügisest muutub universaalne postiteenus aeglasemaks ja kallimaks

Eesti
Postkast
Postkast Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Edaspidi toimetatakse universaalse postiteenusega saadetud kiri kohale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Seni toimetati kiri kohale ka järgmiseks tööpäevaks. Teenuse hind saab olema 2,10 eurot.

Siseriiklik kirjakande hind tõuseb keskmiselt kuus protsenti. Rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud tõusevad keskmiselt kümme protsenti.

Muutub ka universaalse postiteenuse sisu. Senine väärtsaadetise teenus asendub kindlustamise lisateenusega, mida saab tähtsaadetisele juurde osta. Siseriiklikud postipakid ei kuulu edaspidi universaalse postiteenuse hulka. Neid hakatakse osutama kommertsteenusena.

Eesti Posti kõrval pakuvad seda teenust mitmed logistikaettevõtted ning hinnad on üldjuhul madalamad kui riiklikult kehtestatud universaalse postiteenuse hinnakiri. Pakke saab jätkuvalt saata ja vastu võtta postkontoris, pakiautomaadis või kullerteenusena.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais sõnas, et ministeerium tahab muudatusega kohandada universaalset postiteenust vastavalt muutunud kasutusharjumustele. Samuti on eesmärk tagada selle jätkuv kättesaadavus kogu Eestis.

"Inimeste igapäevane suhtlus on liikunud üha enam digikanalitesse ning kirjade saatmise mahud on aasta-aastalt vähenenud. Samal ajal peab universaalne postiteenus jääma kättesaadavaks kõigile üle Eesti. Selleks tuleb teenuse tingimusi ja tasusid ajakohastada, et need vastaks teenuse osutamise tegelikele kuludele, aga ka inimeste vajadustele," ütles Soomlais.

Traditsioonilist postiteenust kasutatakse vähem

Ministeeriumi avaldatud teates seisis, et möödunud aastal saadeti iga kolmas kiri detsembris. Ligi 98 protsenti kirjadest saadeti teenusena, mille puhul eeldatakse kirja kohale toimetamist hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Kokku saadeti 2025. aastal universaalse postiteenusena üle 560 000 kirja, mis on 18 protsendi võrra vähem kui aasta varem. Traditsiooniliste postiteenuste maht on viimase viie aasta jooksul vähenenud enam kui 75 protsenti.

Soomlaisi sõnul saavad inimesed ka edaspidi saata kirju kõikidesse Eesti piirkondadesse.

Universaalse postiteenuse tasude muutmise ettepaneku esitas konkurentsiamet, mis hindas teenuse omahinda ning hinnakirja muudatuse mõju tarbijatele. Hinnakirja ajakohastamise peamised põhjused on pärast viimast hinnamuudatust suurenenud teenuse osutamise kulud, sealhulgas kütusekulud.

Eesti Post teavitab kliente hinnakirja rakendumisest ja täpsest ajakavast.

Aktsiaseltsil Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on tegevusluba nii universaalse postiteenuse osutamiseks kui ka siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste ja postipakkide edastamiseks. Universaalse postiteenuse osutaja valitakse viieks aastaks konkurentsiameti avaliku konkursiga, praegune leping kehtib aastani 2029.

Toimetaja: Merilin Leetna

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