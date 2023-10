Kadrioru Park pani Luigetiigi-äärse kohviku ruumid enampakkumisele

9. oktoobril avalikustatud hanketingimuste kohaselt on eesmärk sõlmida leping 168-ruutmeetrise pindalaga Kadrioru pargi kohviku ruumide üürileandmiseks. Leping sõlmitakse 60 kuuks ja selle eeldatav maksumus on 1 278 000 eurot, millele lisandub käibemaks ja kõik kõrvalkulud.

Hankedokumentide kohaselt ei tohi pakutav üürihind jääda alla 2130 euro kuus. ning selline maksumus on arvutatud lähtuvalt eeldusest, et see on umbes kümme protsenti tasust, mille kohvikupidaja saab toitlustust pakkudes kolmandatelt isikutelt.

Kohvikupidajal tuleb arvesse võtta Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja augustis allkirjastatud käskkirja, mille kohaselt suureneb üür iga aasta 1. jaanuaril alates lepingu sõlmimise järgnevast aastast kahe protsendi võrra ning üürnik tagab omal kulul eritingimused ja load, mida toitlustuseks tarvis on.

Kohvik peab olema avatud vähemalt kella üheksast hommikul kuni kella kaheksani õhtul, selle siseruumides peab olema vähemalt 40 ning väliterrassil vähemalt 50 istekohta.

Pakkujal tuleb tuua välja näidismenüü päevade lõikes ja menüüs peavad igapäevaselt sisalduma kohapeal valmistatud pagaritooted ning laktoosi- ja gluteenivaba ning taimetoit. Ka tuleb kirjeldada kohviku kontseptsiooni, toidu valmistamist, serveerimist ja tarnimist, et oleks selge, kuidas kohvik funktsioneerima hakkaks.

Samuti peab potentsiaalne rentnik tooma välja, kuidas ta tagab toidu ja teenuste kvaliteedi ja piisava personali, kuid kirjeldama ka inventari ja personali riietust.

Süüa ei tohi kohvikus pakkuda ühekordsetest nõudest, välja arvatud kohvi- ja karastusjookide automaatides, kuid ka neis ei tohi ühekordsed nõud olla valmistatud plastist.

Pakkujalt eeldatakse vähemalt kaheaastast sarnase istekohtade arvuga kohviku pidamise kogemust. Ka hoone kindlustamise taastamisväärtuses ehk 200 000 euro eest jääb üürniku ülesandeks.

Eraldi on välja toodud, et kohvik peab pakkuma tasuta kraanivett lisaks külastajatele ka kõigile teistele Kadrioru pargi külastajatele ning ka tualettruumi peab laskma tasuta kasutada kõigil soovijatel.

Potentsiaalsetel kohvikupidajatel on aega enda pakkumine teha kuni 13. novembrini. Lepingu kavatseb Tallinn sõlmida 1. märtsist 2024 kuni 28. veebruarini 2029.

Praegu peab hoones kohvikut Fresco Partners OÜ, mille tegelikud kasusaajad on Angeelika Kang-Osula ja David Pärnamets.