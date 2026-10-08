Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona

Kaitseinvesteeringute keskus algatas riigihanke relvade ja laskemoona ning nende komponentide soetamiseks koos koolituse ja väljaõppega. Hanke maht on eeldatavalt kuni 195 miljonit eurot.

Hanketingimuste kohaselt soovib kaitseinvesteeringute keskus sõlmida raamlepingu, et soetada 40- ja 23-millimeetriseid relvi ning 76-, 40- ja 23-millimeetrist laskemoona. Hange hõlmab lisaks nende eri tüüpide ja komponentide ostmist koos koolituse ja väljaõppega ning tellitakse ka elutsükli tagamise teenus.

Moonatüüpide hulka kuuluvad maketid, õppe- ja harjutusmoon ning lahingmoon erinevate surmava ja mittesurmava toimega mürskudega.

Tooted peavad olema valmistatud Euroopa Liidu või NATO riikides ning olema praegu kasutusel EL-i või NATO relvajõudude tavaväeosade või eriüksuste standardvarustuses. Siiski on lubatud ka tooted, mille kasutuselevõtt neis ühendustes on praegu alles käimas.

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmib raamlepingud, mille maksimaalne eeldatav maksumus on 195 miljonit eurot. Riigihange on jaotatud viieks osaks, millest kolm puudutavad laskemoona ja nende maht on kokku 145 miljonit eurot, kaks aga relvi ning lepingute eeldatav maksumus on 50 miljonit eurot. Igas hanke osas sõlmitakse raamleping seitsmeks aastaks.

Lepingu projekti kohaselt võib müüja põhjendatud juhtudel küsida ettemaksu kuni 30 protsendi ulatuses hankelepingu maksumusest, kuid ostjale ehk kaitseinvesteeringute keskusele jääb õigus ettemaksust keelduda.

Juhul kui ettemaks on tasutud, kuid müüja oma kohustusi ei täida, tuleb tal ettemaksuks saadud summa koos käibemaksuga ostjale kohe tagastada.

Pakkumusi ootab kaitseinvesteeringute keskus kuni 13. novembrini.