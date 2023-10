London kiitis heaks Activisioni müügi Microsoftile

Briti reguleerivad asutused kiitsid reedel heaks videomänguhiiu Activision Blizzardi, "Call of Duty" tootja, müügi Microsoftile.

Briti konkurentsi- ja turuamet teatas oma avalduses, et kiitis heaks "Microsofti uue tehingu osta Activision ilma pilvemänguõigusteta", kuna see "see säilitab konkurentsivõimelised hinnad ja paremad teenused".

Konkurentsiamet blokeeris tehingu aprillis põhjendusel, et ühinemine võib pärssida tarbijate valikut.

Activision Blizzardi tegevdirektor Bobby Kotick ütles, et firmadel on kõik tehingu lõpuleviimiseks vajalikud nõusolekud ning sellega loodetakse tuua rõõmu veel enamatele mängijatele üle maailma.

Microsoft alustas Activision Blizzardi ülevõtmist eelmise aasta jaanuaris ja sellega saab temast käibelt maailma suuruselt kolmas arvutimängufirma.

Xbox-i konsoole tootev Microsoft, mille nimistus on mängud nagu "Minecraft", "Elder Scrolls" ja "Fallout", on juba maailma juhtiv pilvemängufirma, selle mängupassiga (Game Pass) on liitunud 25 miljonit inimest.

Algse kava kohaselt pidanuks pilvemängude nimistusse minema ka "Call of Duty", "Overwatch" ja "World of Warcraft", aga Briti konkurentsiametile oli see liig.

Uue kokkuleppe põhjal ei saa Microsoft Activisioni pilveosa, vaid see läheb 15 aastaks Prantsuse stuudiole Ubisoft.