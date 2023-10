Lätis algas esimese uue vangla ehitus pärast iseseisvuse taastamist

Uus vangla hoone hakkab asuma viie kilomeetri kaugusel Liepāja keskusest, samas kui vana vangla asub keset linna.

Tegemist on esimese uue vangla ehitamisega Lätis pärast iseseisvuse taastamist. Kokku on Lätis praegu kasutusel üheksa vanglat, millest kuus on ehitatud enam kui 100 aastat tagasi.

Uude Liepāja vanglasse peaks mahtuma kuni 1200 vangi. Vangla ehituskuludeks on plaanitud 126 miljonit eurot.

Punasest telliskivist ehitatud vana vanglahoone võib minna oksjonile, kuigi Läti justiitsministeerium pakkus varem hoonet kohalikule omavalitsusele. Viimane aga ei tulnud välja ühegi ideega hoone tulevase kasutuse kohta.

Vana Liepāja vanglahoone projekteeris tuntud Läti kohalik arhitekt Paul Max Bertschy ning tsaariajal istusid seal mitmed lätlasest poliitvangid.