Koos Kaarel Tarandiga kandideerib Sirbi peatoimetajaks veel üks inimene

Sellest rääkis ERR-ile Sirbi juhatuse esimees Toomas Väljataga. Samas ei soovinud ta öelda, kes teine kandidaat on.

"Aga me ootame ära ka veel esmaspäevase posti, siis teavitan juba komisjoni liikmeid ja lepime kokku, mis järjekorras ja millal me need valimised ja kohtumised teeme. Kõigepealt vaatame üle paberid, mis kandidaadid on oma avaldustega kaasa pannud," ütles Väljataga.

Valikukomisjoni kuulub Väljataga sõnul koos temaga Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru, muusikateaduse professor Toomas Siitan, Sirbi muusikatoimetaja Maria Mölder, kirjanik Tiit Aleksejev ja ERR-i ajakirjanik Tõnu Karjatse.

Väljataga märkis, et suure tõenäosusega sõlmitakse järgmise peatoimetajaga leping viieks aastaks.

ERR küsis Väljatagalt ka selle kohta, miks ei olnud konkursil kõrghariduse nõuet.



"Meil ei ole see alati nii olnud. See on komisjoni otsustada, ta võib alati seda ühe kandidaadi plussiks või miinuseks lugeda, kas tal on kõrgharidus või mitte. Klassikaline vastus on see, et Tuglasel ka ei olnud kõrgharidust, kes oli Loomingu peatoimetaja," vastas Väljataga.

Sirbi tulevikust rääkides, ütles Väljataga, et on väljaandega praegusel kujul rahul ja näiteks paberkujul ilmumisest loobumist ei ole kaalutud.

"Sirp on kättesaadav nii veebis kui paberil. See kombinatsioon ei ole toonud kaasa mingit suurt paberlehe tellijate arvu langust ja samas on lugejate arv

veebis olnud kogu aeg pigem tõusuteel. Kõik materjalid on kättesaadavad nii veebis kui ka paberil. Nii et hetkel töötab see kombinatsioon täiesti rahuldavalt," lausus Väljataga.