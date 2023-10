Pagulasabi juht: Gaza pommitamine ei saa viia millegi muu kui katastroofini

Gazas on segamini militaar- ja tsiviiltaristu, pole varjendeid ega ka väljapääsu Egiptusesse põgenemiseks, nii et kui ala pommitatakse, ei saa see viia millegi muu kui katastroofini, ütles Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

Janson rääkis "Vikerhommikus", et paljud inimõigusorganisatsioonid nimetavad Gazat avavanglaks, sest see on väga peenike "soolikas" Vahemere, Iisraeli ja Egiptuse vahel, kuhu on mahutatud 2,3 miljonit inimest.

Neil on vesi ja elekter kinni keeratud, kütust pole enam saadaval ning katkenud on esmavajalikud teenused, ennekõike haiglaravi.

"Gaza ainus enda elektrijaam on alates kolmapäevast suletud, Iisraeli poolt on kõik kommunikatsioonid kinni keeratud. See, mis seal meid ees ootab, on humanitaarkatastroof," tõdes Janson.

Ta lisas, et inimesed elavad Gazas ainult varude peal. Ehkki piiripunkt, mis Gazat Egiptusega ühendab, on põhimõtteliselt avatud, siis reaalsuses on Gaza ribal elavad palestiinlased viimased 16 aastat sealt kaudu lahkuda saanud ainult meditsiinilistel põhjustel või teatud juhtudel mujale õppima asumiseks.

Sellel on aga pikk ooteprotsess ning vajadust lahkuda peab tõendama, mistõttu paljud surevad, enne kui vajaliku arstiabini jõuavad.

"See on olnud Gazas elavate rohkem kui kahe miljoni inimese igapäev ja reaalsus. See piirkond on väga tihedalt asustatud, see on võrreldav Londoni kesklinnaga ja seal hakkama saada, kui pommitatakse, pole varjendeid, ei saa viia muuni kui katastroofini," ütles pagulasabi juht.

Kui inimestel palutakse minna kuhugi, kus on turvaline, siis sellist kohta Gazas Jansoni sõnul ei ole, sest tsiviil- ja militaartaristu on tihedalt asustatud alal segamini ning isegi kui Egiptuse piiripunkt funktsioneeriks, siis ei lubataks sealt läbi sadu tuhandeid inimesi, aga just selline on kohapeal põgenemisvajadus.

Kuna tsiviil- ja militaarobjekte on Gazas raske eristada, siis ka need tsiviilisikud, kes pole kuidagi seotud Hamasi rünnakuga, saavad kannatada. Janson tõi välja, et Gaza sektori elanikkonnast umbes 40 protsenti on 15-aastased või nooremad ehk lapsed ja nad vajavad kaitset, ohutut kohta, kui toimuvad sissetungid või pommirünnakud, kuid hetkel pole vastust, kuidas seda kaitset pakkuda.

"Iisrael hoiatab ette, et rünnak tuleb, palun lahkuda sellest piirkonnast kõigil tsiviilisikutel, aga küsimus on, kuhu on neil minna," nentis pagulasabi juht.