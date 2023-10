Iisraeli sõjavägi: armee ootab Gazasse sissetungiks poliitilist käsku

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis pühapäeval:

Gaza haiglad hoiatavad tuhandete abivajajate hukkumise eest

Gaza meedikud hoiatasid pühapäeval, et tuhanded inimesed võivad hukkuda, kui haavatuid täis haiglates saab otsa kütus ja põhivarud.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on pärast lahingute puhkemist hukkunud vähemalt 2329 palestiinlast ehk rohkem kui 2014. aasta Gaza sõjas, mis kestis üle kuue nädala.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ütles, et evakuatsioon võrdub surmaotsusega enam kui 2000 patsiendile enklaavi põhjapoolsetes haiglates. Nende seas on ka vastsündinuid inkubaatorites ja intensiivravis viibivaid patsiente.

Gaza haiglates lõppeb elektrigeneraatorite jaoks vajalik kütus hiljemalt kahe päeva jooksul, selgub ÜRO andmetest. Maailmaorganisatsiooni kohaselt seab see ohtu tuhandete patsientide elu.

Gaza sektori lõunapoolses osas Khan Younises asuvas Nasseri haiglas, mis on enklaavis suuruselt teine Al-Shifa haigla järel, on intensiivravi osakond pilgeni täis haavatud patsiente, kellest valdav osa on alla kolme aasta vanused lapsed.

Sajad inimesed plahvatusest tingitud raskete haavadega on tulnud või toodud haiglasse, kus kütus saab otsa esmaspäeval, ütles kriitiliste haigete osakonna konsultant Dr. Mohammed Qandeel.

"Me räägime veel ühest katastroofist, veel ühest sõjakuriteost, ajaloolisest tragöödiast," ütles ta The Associated Pressile telefoni vahendusel, samas kui taustal oigasid valu käes lapsed.

"Kõik need patsiendid on surmaohus, kui elekter katkeb," ütles ta.

Kamal Alwani haiglas Gaza sektori põhjaosas ütles lasteosakonna peaarst Dr. Hussam Abu Safiya, et haigla ei läinud kaasa evakuatsiooniga, kuna patsientide liigutamine sealt mujale ilma nende elu ohtu seadmata on võimatu.

Tema sõnul on intensiivraviosakonnas inkubaatorites seitse vastsündinut, kes on hingamisaparaatide all.

"Me ei saa evakueerida, see tähendaks nii neile kui teistele meie hoole all olevatele patsientidele surma."

Haavatud patsiente tuleb aga pidevalt juurde, paljudel on puudu jäsemed, esineb raskeid põletushaavu ja muid eluohtlikke vigastusi.

"See on hirmutav," ütles ta.

Al-Shifa haigla saab sadu haavatuid juurde iga tunniga ning on ammendanud 95 protsenti oma ravimivarust, ütles haigla peaarst Mohammad Abu Selim. Vett napib ja kütus elektrigeneraatorite tarbeks otsakorral.

"Olukord haiglas sees on armetu selle sõna igas tähenduses," ütles ta. "Operatsioonisaalides töö ei peatu."

Iisrael viskas põhjaosas asuva Gaza linna kohale lendlehti ja uuendas hoiatusi sotsiaalmeedias, käskides enam kui miljonil palestiinlasel – peaaegu pool territooriumi elanikkonnast – liikuda lõunasse.

Iisraeli armee väidab, et üritab tsiviilelanikke minema saada enne ulatuslikku rünnakut Hamasi võitlejate vastu.

Hamas omakorda kutsus inimesi üles oma kodudesse jääma.

Iisraeli armee ootab Gazasse sissetungiks poliitilist käsku

Iisraeli armee ootab poliitilist otsust oma mastaapse maismaasissetungi alustamiseks Gaza sektoris, ütlesid armee kõneisikud pühapäeval, kui gazalased püüavad pageda enklaavi põhjaosast lõuna suunas.

Iisraeli hoiatuse sai 1,1 miljonit palestiinlast, kes peavad lahkuma Põhja-Gazast ning pidev voog perekondi on ülekoormatud autodel, veoautodel ja eeslitega suundunud lõunasse.

Juudiriik seisab aga silmitsi suure survega nii ÜRO-lt kui ka oma liitlastelt hoida tagasi sissetungiga kuni tsiviilelanikud pole saanud võimalust ohu teelt lahkuda. Sõjavägi ei ole öelnud, millal ohutu lahkumistee Gaza põhjaosast suletakse.

Sõjaväe pressiesindajad leitnant Richard Hecht ja Daniel Hagari ütlesid eraldi pressikonverentsidel pühapäeval, et igasuguse tegevuskava alustamine Hamasi vastu ootab poliitilist otsust.

"Me konsulteerime oma poliitilise juhtkonnaga," ütles Hecht ühel pressikonverentsil.

Iisrael on koondanud Gaza sektori piiri taha kümneid tuhandeid sõdureid. Ametnike sõnul on kõik vajalik sõjaline varustus kohale toimetatud. Alates Hamasi 7. oktoobri verisest rünnakust on Iisrael korraldanud tuhandeid õhurünnakuid, mis on tiheasustusega enklaavis nõudnud enam kui 2300 inimelu.

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles sõjaväelastele laupäeval Gaza piiri lähistel, et sõjaväelasi lisandub veel. Ent samas ei öelnud valitsusjuht, millal maismaasissetungiga algust tehakse.

Netanyahu on pidanud pidevalt julgeolekualaseid kohtumisi nii oma olulisemat ministrite kui ka sõjaväelise juhtkonnaga.

Kaitseminister Yoav Gallant arutas Gaza tsiviilelanike evakuatsiooni ja humanitaarteemasid pühapäeval USA senaatoritega, ütles ministeerium avalduses. Gallant rõhutas Iisraeli sõjalist ülemvõimu ja juutide pühendumust vaenlane hävitada.

Sõjaväe kõneisikud on rääkinud ajakirjanikele mitut puhku, et igasugune sissetung täidab eesmärki hävitada täielikult Hamasi võitlejate võrgustik ja juhtkond vältimaks edasisi rünnakuid.

Juudiriigi armee on eriti tähtsa sihtmärgina välja toonud Hamasi Gaza piirkonna juhi Yahya Sinwari, keda peetakse 7. oktoobri rünnakute peakorraldajaks.

"See mees on meie sihikul," ütles Hecht laupäeval. "Ta on hukule määratud mees ja me jõuame selle meheni."

USA saadab piirkonda ka teise lennukikandja

Lennukikandja USS Dwight D. Eisenhower ja seda saatvad sõjalaevad ühinevad regiooni juba paigutatud lennukikandja USS Gerald R. Ford rühmaga.

Lähetus annab märku Washingtoni "raudsest pühendumusest Iisraeli julgeolekule ja meie otsusekindlusest takistada iga riiki või valitsusvälist toimijat, kes soovib seda sõda eskaleerida", ütles Austin avalduses.

Nädal aega kestnud Gaza massilise pommitamise vallandas Hamasi üllatusrünnak, mille käigus võitlejad murdsid läbi tugevalt kindlustatud piiri Gaza sektori ja Iisraeli vahel ning lasid maha, pussitasid ja põletasid surnuks üle 1300 inimese, valdavalt tsiviilelanikud.

USA on saatnud Iisraelile laskemoona ja hoiatanud teisi riike konflikti eskaleerimise eest.

Samal päeval teatega teisest lennukikandjast rõhutas president Joe Biden telefonikõnes Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga USA toetust jõupingutustele kaitsta tsiviilelanikke. Biden vestles laupäeval ka Palestiina Omavalitsuse juhi Mahmud Abbasiga, mõistes hukka "Hamasi jõhkra rünnaku Iisraeli vastu".

"Hamas ei seisa Palestiina rahva õiguse eest väärikusele ja enesemääramisele," ütles Biden Abbasile.

Samuti lubas Biden oma üleskutses täielikku toetust" Palestiina Omavalitsusele selle püüdlustes toimetada humanitaarabi palestiinlastele, "eriti Gazas", seisis Valge Maja avalduses.

Kaitseminister Austin rõhutas samuti tsiviilisikute kaitse telefonivestluses Iisraeli kolleegi Yoav Gallantiga.

"Ta arutas sõjaseadusest, sealhulgas tsiviilkaitsekohustustest kinnipidamise tähtsust ja Gaza süveneva humanitaarkriisiga tegelemist ajal, kui Iisrael jätkab oma operatsioone julgeoleku taastamiseks," seisis Pentagoni avalduses.

Olukord Gazas on kaootiline ja inimesed ei tea, kuhu minna

Gazas kasvab hirm humanitaarkriisi puhkemise pärast ning kuna Iisrael on lõpetanud piirkonna vee, toidu ja elektriga varustamise, on paljude seal viibivate tsiviilisikute olukord ülikeeruline.

Iisrael on andnud evakueerimiskorralduse Gaza põhjaosa asustanud enam kui miljonile inimesele. Tuhandeid palestiinlasi ongi juba põgenenud Iisraeli piirist eemale, Gaza lõunaossa.

Iisraeli armee pressiesindaja Jonathan Conricus ütles CNN-ile, et Iisrael alustab operatsiooni, kui tsiviilisikud on piirkonnast lahkunud. Samuti on teatatud, et vesi ja elekter lülitatakse sisse alles pärast seda, kui äärmusrühmitus Hamas on vabastanud eelmisel nädalal röövitud inimesed.

Kuigi piirkonna elanikele on antud evakueerimiskorraldus, ei tea paljud Gaza sektoris, kuhu põgeneda.

Prantsuse ajalehe Le Monde Jeruusalemma korrespondent Clothilde Mraffko kirjutas, et paljudel gazalastel pole kuhugi põgeneda. Osa on ka kartnud kodudest lahkuda pideva pommitamise tõttu ega oma autot.

Le Monde kirjutab samuti, et Iisrael on rünnanud palestiinlaste evakueerimisveokeid. Palestiina ametivõimude andmetel hukkus 70 inimest ja 200 sai viga reedel toimunud rünnakus Salah al-Dini tee ääres.

Briti ajaleht Guardian kirjutab, et Iisrael võis pommitada ka "ohututeks" nimetatud väljumisteid. Ajaleht tugineb Palestiina inimõiguste organisatsiooni kogutud satelliidipiltidele ja sotsiaalmeedias avaldatud fotodele.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO hoiatas, et tuhandete haiglapatsientide sundevakueerimine juba ülerahvastatud haiglatesse Gaza lõunaosas võib olla haigete ja vigastatute jaoks surmaotsus.

WHO mõistis avalduses teravalt hukka Iisraeli korduvad korraldused evakueerida 22 haiglat, kus ravitakse üle 2000 patsiendi.

Organisatsioon väidab, et Gaza lõunaosa tervishoiuasutused ei suuda vastata patsientide arvu dramaatilisele kasvule.

Tervishoiutöötajad peavad WHO hinnangul valima, kas jätavad kriitiliselt haiged patsiendid maha, jäävad oma turvalisust ohtu seades haiglasse või ohustavad patsientide elu, kui üritavad neid viia asutustesse, mis ei suuda patsiente vastu võtta.

Iisraeli sõnul röövis Gaza sektorit valitsenud terroriorganisatsioon Hamas Iisraeli lõunaosale tehtud rünnakus vähemalt 120 inimest pantvangiks. Rünnakus hukkus vähemalt 1300 inimest.

New York Times teatab oma allikatele tuginedes, et Iisraeli maismaaoperatsioon pidi algama sel nädalavahetusel. See lükkus aga edasi ilmastikuolude tõttu, kuna madal pilvisus ei luba kasutada maavägede toetuseks mõeldud õhujõude ja droone.

Konflikt on levinud ka naaberriikidesse. Iisrael korraldas nädalavahetusel õhurünnaku Süürias asuva lennuvälja vastu. Pühapäeval teatas Iisrael, et on korraldanud rünnakuid Liibanonis, vastates sealt lähtunud rünnakutele.

Palestiina võimude teatel on hukkunud ligi 2400 palestiinlast

Gaza tervishoiuametnike sõnul on järgnenud Iisraeli rünnakutes Gazale hukkunud 2383 palestiinlast.

Palestiina tervishoiuministeeriumi allikate sõnul jõudis pühapäeva hommikul hukkunute arv Gaza sektoris ja Läänekaldal 2383 palestiinlaseni ja 10 814 on saanud haavata.

Gazas tõusis hukkunute arv 2329 hukkunu ja 9714 haavata saanud palestiinlaseni, samas kui Jordani jõe Läänekaldal hukkus 54 ja sai haavata 1100 inimest pärast Hamasi ja Iisraeli vahelise konflikti algust 7. oktoobril.

Blinkeni sõnul oli kohtumine Saudi kroonprintsiga "väga produktiivne"

USA välisminister Antony Blinken ütles pühapäeval, et pidas Riyadhis "väga produktiivse" kohtumise Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga ajal, kui Iisrael valmistub tungima maavägedega Hamasi kontrollitud Gaza sektorisse.

"Väga produktiivne," vastas Blinken Reutersi reporteri küsimusele, kui ta naasis pärast kohtumist hotelli, kus USA delegatsioon peatus.

USA ametniku sõnul kestis kohtumine veidi alla tunni ja see toimus kroonprintsi eraresidentsis.

"Riigisekretär (Blinken - toim.) rõhutas Ameerika Ühendriikide vankumatut keskendumist Hamasi terrorirünnakute peatamisele, kõigi pantvangide vabastamisele ja konflikti leviku tõkestamisele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller avalduses.

"Pooled kinnitasid oma ühist pühendumust tsiviilelanike kaitsmisele ja stabiilsuse edendamisele kogu Lähis-Idas ja mujal," lisas Miller.

USA kõrgeima diplomaadi pühapäevane kohtumine Saudi kuningriigi de facto valitsejaga toimub, kuna piirkond on edasise eskalatsiooni äärel, sest Gaza, kus elab 2,3 miljonit palestiinlast, valmistub Iisraeli vägede sissetungiks.

Blinken on alustanud oma seni ulatuslikumat reisi Lähis-Idas, tehes koostööd Araabia liitlastega, et hoida ära sõja paisumine laiemaks konfliktiks ja aidata tagada Hamasi võitlejate röövitud pantvangide vabastamine.

Iisrael on lubanud hävitada Hamasi sõjalise rühmituse kättemaksuks rünnaku eest Iisraeli asulatele, kus selle võitlejad tapsid sõjaväelasi ja tsiviilelanikke ning võtsid kümneid pantvange.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu valitsus hoiatas ka Iisraelist põhjas asuvas naaberriigis Liibanonis tegutsevat rühmitust Hezbollah, et nad ei alustaks sõda teisel rindel, ähvardades "Liibanoni hävitamisega", kui see nii läheb.

Blinken alustas oma ringreisi neljapäeval Iisraelis, avaldades USA tugevat toetust Washingtoni lähimale Lähis-Ida liitlasele sõjas Hamasi vastu.

Sellest ajast peale on ta külastanud Jordaaniat, Katarit, Bahreini, Saudi Araabiat. Ta tegi lühikese visiidi Araabia Ühendemiraatidesse ja naasis Riyadhi, et kohtuda kroonprintsiga laupäeva hilisõhtul, kuigi kohtumine sai teoks alles pühapäeva hommikul.

Eeldatavasti sõidab ta Egiptusesse pühapäeval.

EL peab teisipäeval Iisraeli-Hamasi konflikti teemal kriisikohtumise

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel kutsus EL-i liidrid teisipäevaks videokonverentsile, et arutada Hamasi rünnakut Iisraeli vastu ja Iisraeli vastust sellele.

"On väga oluline, et Euroopa Ülemkogu sõnastaks kooskõlas aluslepingute ja meie väärtustega meie ühise seisukoha ja määratleks selge ühtse tegevussuuna, mis peegeldab olukorra keerukust," ütles Michel oma avalduses.

Michel ütles, et EL peab olema rahu ja rahvusvahelise õiguse austamise eestkõneleja ning püüdma vältida olukorra piirkondlikku eskaleerumist.

Samas lisas Michel, et blokk on Hamasi eelmise nädalavahetuse rünnak.t Iisraeli rahvaga "täielikult solidaarne". Michel ütles EL-i liidritele saadetud kutsekirjas, et Iisraelil on õigus end kaitsta kooskõlas rahvusvahelise õigusega.