Galerii: Tallinnas algas jalakasurmaga nakatunud puude raie

Haiguskollete lokaliseerimine toimub üle linna, kokku läheb linnas raiumisele ligikaudu sada puud, teatas Tallinna pressiteenistus.

Eesti Maaülikooli lektori, metsapatoloogia doktor Liina Jürisoo sõnul levib jalakasurm üle kogu Euroopa ning see pole ainult Tallinna probleem. Haiguskolded on avastatud ka mujal Harjumaal ja Eestis nii linnades kui metsades.

"Tegemist on seenhaigusega, mis levib nii juurte kaudu puult puule kui ka putukatega. Need maltsaüraskid on kohastunud just jalaka peal toitumiseks, söövad selle haiguse endale sisse, lendavad terve puu peale ja nakatavad seda. Kui jalakas on nakatunud seenega, siis puu sees arenev seeneniidistik paljuneb kiiresti ning lõpptulemusena tapab puu haigusega võitlemisel iseennast ära. Tegemist on ülinakkava ja kiirelt tapva seenhaigusega," selgitas Jürisoo.

Jalakad kasvavad Kadriorus peamiselt metsikutel aladel klindil või selle lähistel. Peamised haiguskolded on avastatud ka vanalinna ümbritsevates ning Põhja-Tallinna parkides.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et linn arutab ekspertidega, kuidas raiutud puid asendada.

Septembris tööd alustanud jalakasurma komisjoni eesmärgiks on sügise jooksul välja töötada meetmete pakett, mis aitab leevendada jalakasurma mõju Tallinna haljastusele. Komisjoni koosseisu kuuluvad Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan, Tallinna botaanikaaia peadendroloog Olev Abner, Luua metsanduskooli arboristiüksuse õpetaja Aino Mölder, arborist ja Eesti Maaülikooli lektor Liina Jürisoo, Kadrioru Seltsi esindaja Kadi Keskküla, Eesti Arboristide Ühingu ja looduskaitse seltsi esindajad, Kadrioru pargi juhataja Ain Järve, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja Kristiina Kupper, Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ja keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Komisjoni liikmete töö ei ole tasustatud.