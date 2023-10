Saksa politsei ajas laiali ebaseadusliku Palestiina-meelse protesti

Berliinis toimunud keelatud meeleavaldusel osales umbes tuhat inimest. Üksikutel juhtudel pidi politsei kasutama protestijate laialisaatmiseks ka jõudu. Berliini võimud olid varem sellised meeleavaldused keelanud.

Kölni võimud keelasid samuti Palestiina-meelsed protestid. Kohus aga tühistas selle keelu ning linnas toimus meeleavaldus, millest võttis osa ligi 250 inimest. Politsei teatas, et üldiselt möödus protest rahulikult ning suuri probleeme ei tekkinud. Kõrval toimus samal ajal Iisraeli-meelne protest, kus osales umbes 350 inimest.

Palestiinlaste toetuseks korraldatud meeleavaldused tekitavad kogu Euroopas küsimusi. Terroriorganisatsioon Hamas on tapnud vähemalt 1300 iisraellast ja välisriikide kodanikku. Saksamaal on see küsimus eriti terav ning poliitikud võtavad asja tõsiselt.

Nädalavahetusel kommenteeris olukorda Saksamaa asekantsler ja majandusminister Robert Habeck ning lubas toetust Iisraelile. Habeck tõi välja, et Saksamaal on selleks ajaloost tulenev kohustus.

"Seisame teie kõrval ning me pole midagi unustanud," lubas Habeck.

"Kuid on vastik näha, et siin riigis, Berliinis ja mujal, tänavatel ning internetis, tähistavad inimesed terrorit, rõõmustavad juutide mõrvamise üle. Veelgi enam, ma pean seda häbiväärseks. Siin peame olema täiesti selged: antisemitismil pole Saksa tänavatele asja," märkis Habeck.

Saksamaa siseminister hoiatas, et Hamasi toetamine võib kaasa tuua riigist väljasaatmise. Paljud Saksamaal elavad juudid on juba teatanud, et tunnevad muret oma turvalisuse pärast.

"On kohutav, et paljud pered on nii mures. Seisame kindlalt teie kõrval. Teeme kõik, et teid kaitsta," lubas Saksa siseminister Nancy Faeser.

Saksa opositsioon avaldas valitsusele toetust. Saksamaa Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) sõsarpartei CSU poliitik Aleksander Dobrindt leidis, et Saksamaal varjupaiga saamise eeltingimuseks peaks olema Iisraeli eksisteerimise tunnustamine. Hamas on järjepidevalt teatanud, et ei plaani kunagi Iisraeli tunnustada.

Palestiina-meelsed protestid toimuvad ka teistes lääneriikides. Tuhanded inimesed osalesid pühapäeval Austraalias toimunud Palestiina-meelsetel meeleavaldustel. Sarnased miitingud toimusid veel Suurbritannias ja Kanadas.