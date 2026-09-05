Saksamaal leiti veel kahe alajaama juurest lõhkekehi

Saksamaal leiti veel kahe alajaama lähedalt lõhkekehi ning võimud uurivad, kas need on seotud teiste sarnaste sel nädalal toimunud rünnakutega, teatas politsei laupäeval.

Saksamaad on sel nädalal raputanud rünnakud elektri alajaamadele üle kogu riigi, mille eesmärk oli ilmselt katkestada söeelektrijaamade elektrivarustus ja põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi.

Võimude teatel on rünnakute puhul tõenäoliselt tegemist kliimaekstremismiga, sest 48-aastane mees, keda Saksa meedia nimetab Daniel V.-ks, saatis kirju, milles võttis tegude eest vastutuse ning tema korteri läbiotsimisel leiti arvatavaid lõhkekehi.

Laupäeval teatasid piirkondlikud võimud: "Pärast kodaniku teadet avastati reedel 12 isevalmistatud lõhkeseadeldist kõrgepingeliinide lähedal Bärwalde ja Grausteini alajaamade juures."

Demineerijad tegid seadeldised kahjutuks ning operatsiooni ajaks lülitati ümberkaudsed elektriliinid lühiajaliselt välja, teatas politsei.

Politsei teatas, et uurib võimalikku seost teiste alajaamadega toimunud intsidentidega.

Ajaleht Bild teatas reedel, et raskelt relvastatud politsei eriüksus ründas Nordrhein-Westfaleni liidumaal Hambachi metsas veoautot, mis arvati kuuluvat aktivistile, kuid ei suutnud teda kinni pidada.

Piirkond on Saksamaa kliimaliikumise jaoks väga sümboolne. Aktivistid protestisid aastaid plaanide vastu hävitada suuri metsaalasid, et laiendada lähedal asuvat Hambachi pruunsöe karjääri.

Saksamaa on viimasel ajal silmitsi seisnud mitmete rünnakutega elektrivõrgule, mille eest on mõnel juhul vastutuse võtnud vasakäärmuslikud aktivistid.

Kõige tõsisem neist toimus jaanuaris Berliinis, põhjustades elektrikatkestuse, mis jättis kümned tuhanded kodud ja tuhanded ettevõtted keset talve ligi nädalaks elektrita.