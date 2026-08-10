Saksa siseminister: riik on iga päev hübriidrünnakute all

Saksamaad ähvardavad iga päev välisriikide korraldatud hübriidsõja rünnakud, ütles siseminister Alexander Dobrindt nädalavahetusel. Saksa siseminister rääkis lõppevald nädalal hübriidrünnakutest korduvalt pärast seda, kui ööl vastu kolmapäeva leiti Leipzig/Halle lennujaamast lõhkeainega varustatud droon.

Dobrindt ütles pühapäeval ajalehele Bild am Sonntag, et välisriigid soovivad Saksamaad poliitiliselt ja ühiskondlikult allutada, külvates sel eesmärgil riigi elanike seas hirmu.

"Me ei ole sõjas, kuid oleme iga päev hübriidsõja sihtmärk," ütles Dobrindt. "Spionaaž, sabotaaž, küberrünnakud või välisriikide varjatud operatsioonid, mille eesmärk on Saksamaa destabiliseerimine või sellele otsese kahju tekitamine, on pidev reaalsus," lisas ta.

Dobrindt vihjas neljapäeval, et Leipzigi lennujaamas toimunud drooniintsident võis olla mõne riigi korraldatud rünnak.

Minister ei ole siiski täpsustanud, millised välisriigid nende hübriidrünnakute taga tema hinnangul on.

Pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist teisipäeval Ida-Saksamaal asuvast Leipzig/Halle lennujaamas süüdistasid mõned Saksa poliitikud Venemaad, kes on alates 2022. aastast pidanud Ukrainas täiemahulist sõda.

Vene saatkond Berliinis lükkas süüdistused Moskva rollist Leipzigi-juhtumis reedel tagasi, nimetades seda lavastatud provokatsiooniks ja järjekordseks alusetuks Venemaa-vastaseks süüdistuseks.

Leipzigi lennujaam on NATO jaoks strateegilise tähtsusega sõlmpunkt, sealhulgas Ukrainasse suunduvate sõjaliste vedude jaoks. Lennujaam on ka rahvusvahelise kullerteenuse DHL-i suurim Euroopa lennundussõlm ning seal hoitakse ajutiselt mõningaid Ukraina Antonovi lennukeid, et kaitsta neid Venemaa rünnakute eest.

Saksa ametnike sõnul leiti kolmapäeval ühe sellise lennuki lähedalt, vaid mõne meetri kauguselt, relvastatud droon.

Valitsusallikatele viidates kirjutas Bild, et Dobrindti juhitud ministeerium soovib nüüd kahekordistada Saksamaa föderaalse droonitõrjeekspertide meeskonna suuruse praeguselt 150-lt inimeselt 300-le ning suurendada vastava võrgustiku tugipunktide arvu neljalt kaheksale.

Saksamaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles kolmapäeval, et Venemaa korraldab Saksamaal igapäevaseid katseid "mõjutada siinset olukorda viisil, mille eesmärk on õõnestada meie demokraatiat ning vähendada usaldust poliitika ja poliitikute vastu".

Saksamaa relvajõud teatasid laupäeval, et neljapäeva hilisõhtul märgati kahte drooni Saksamaa sõjaväebaasi kohal Mechernichis, Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal riigi lääneosas.

Kremli on süüdistatud ka püüdlustes mõjutada septembris toimuvaid valimisi Saksi-Anhalti ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaadel. Need endise kommunistliku Ida-Saksamaa piirkonnad on kohad, kus Venemaa-meelsed meeleolud on endiselt tugevad ning kus paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD) võib esimest korda liidumaa tasandil võimule tulla.