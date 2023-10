Prantsuse kohus: Palestiina-meelsete protestide keelustamine oli seaduslik

Prantsusmaa kõrgeim kohus otsustas kolmapäeval, et valitsus võib riigis keelata Palestiina-meelsed meeleavaldused.

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin teatas eelmisel nädalal, et Hamasi ja Iisraeli vahelise sõja ajal on riigis Palestiina-meelsed meeleavaldused keelatud. Darmanin saatis siis kohalike omavalitsuste juhtidele juhised keelustada Palestiina-meelsed meeleavaldused, kuna need võivad kaasa tuua avaliku korra rikkumisi

Prantsusmaal tegutsev Palestiina tegevuskomitee esitas reedel kohtule apellatsiooni, milles palus peatada need juhised piirkondlikele juhtidele. Kohus lükkas kolmapäeval selle apellatsiooni tagasi. Kohus siiski leidis, et omavalitsused peaksid neid riske avalikule korrale ise hindama.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas hiljuti rünnakut Iisraeli vastu. Pärast seda tulid tuhanded inimesed Prantsusmaal palestiinlaste toetuseks tänavatele. Prantsusmaa valitsus viitas siis julgeolekuga seotud probleemidele ja keelustas sellised meeleavaldused.