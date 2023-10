ERR Iisraelis: kohalikud on USA toetuse eest tänulikud

Iisraelis jätkuvad 7. oktoobril Hamasi rünnakus hukkunud ohvrite matused. Even Yehudas maeti Gaza sektori kõrval asuva piirkonna juht, matuseliste sõnul on nad tänulikud, et USA president neid keerulisel ajal oma visiidiga toetab.

Gaza naabruses asuva Shaar HaNegevi piirkonna nõukogu juht Ofir Libstein oli üks neist, kes 7. oktoobril terroristide käe läbi hukkus. Teiste seas tuli teda kolmapäeval ära saatma ka Iisraeli president Isaac Herzog.

"Ofir oli mu sõber. Ta oli juht, uskus rahu võimalikkusesse ja ta tapeti, kui ta üritas oma perekonnaliikmete elu päästa. Ma armastasin teda," rääkis Iisraeli endine välisminister Tzipi Livni.

Kolmapäeva hommikul maandus Tel Avivi lennuväljale USA president Joe Biden. "Aktuaalne kaamera" küsis, mida kohalikud temalt ootavad.

"Moraalset toetust ja ma arvan, et me oleme seda ka saanud. Ja muidugi vajame me kaitsealast abi, et kindlustada, et veel mõni osapool ei tule mängu ega üritaks olukorda võimendada ja ei ründaks meid teiselt rindelt," rääkis Even Yehuda elanik Ofer.

"Fakt, et Ameerika Ühendriikide president otsustas siia täna tulla, on rohkem kui tähenduslik, sest see paneb mind uskuma, et keegi toetab meid, usub meie moraali, saab aru sellest olukorrast, saab aru, mida me praegu tegema peame," rääkis Even Yehudas elav Sarit.

"Ta saatis ka selge sõnumi Iraani käsilastele Liibanonis ja mujal maailmas, et USA toetab Iisraeli ja nagu ta ütles, et ärge segage ennast sellesse. Ja ma loodan, et nad kuulavad teda," ütles Tel Avivi ülikooli õppejõud Alon Tal.

7. oktoobri ohvritest on ligi 200 siiani tuvastamata.