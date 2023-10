Iisraeli professor: Putini populaarsus Iisraelis on tugevalt kahanenud

Kreml on viimastel nädalatel seoses sündmustega Gazas Iisraeli teravalt kritiseerinud. Ukraina juurtega Ben Gurioni ja Heebrea ülikooli õppejõud Samuel Barnai ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Venemaa president Vladimir Putin on sellega Iisraeli ühiskonnas oma populaarsust tugevalt kaotanud.

Ben Gurioni ja Heebrea ülikooli õppejõud Samuel Barnai on sündinud ja üles kasvanud Donetskis. Tema hinnangul on Venemaa võimude väljaütlemised Iisraeli suunas taas kord näiteks sellest, kuidas Putin oskab vaid suhteid lõhkuda.

"Mäletate seda 9. mai paraadi, kus Putinil olid seltskonnaks vaid Serbia president ja Iisraeli peaminister. Netanyahu läks ja arvas, et nende vahel on normaalsed suhted. Putin on enesehävitaja. No see, et nad kaotasid Ukraina, Ukraina ühiskonna, nad kaotasid meie silme all seoses viimaste sündmustega Armeenia," lausus Barnai.

Nüüd on Vene suuremates telesaadetes sihikule võetud Iisrael.

"Et Iisrael korraldab sõjakuritegusid, et Iisrael on tänapäeva fašism," ütles Barnai.

Barnai sõnul on solvav ka see, et Vene võimud ei ole näidanud 7. oktoobri rünnaku ohvrite suhtes üles mingit kaastunnet.

"Meil on suur hulk Venemaa passiga inimesi, nende seas ka selliseid, nii palju, kui ma tean, kes on pantvangis Gazas. Nii venekeelsed kui ka mittevenekeelsed inimesed Iisraelis on suhtunud Venemaasse normaalselt. Aga praegu näen ka sotsiaalmeedias, et isegi need, kes mõistsid Putini seisukohti Krimmi küsimuses ja Ukraina küsimuses, kes suhtusid sellesse sümpaatiaga, isegi nemad seda kõike enam ei toeta," rääkis Barnai.

Venemaa Iisraeli suunalistel väljaütlemistel võib olla ka tõsisemaid tagajärgi.

"Viimase kahe aasta jooksul püüdsid nad teha kõik selleks, et Iisrael jääks Ukraina sõjast nii kaugele kui võimalik. Et Iisrael ei saadaks sinna tõsiseid relvi. Vaatame, kuidas nüüd sündmused arenema hakkavad," nentis Barnai.

Barnai sõnul on Iisraeli ühiskonna emotsionaalne valmisolek Ukrainat aidata täna hoopis suurem kui kaks nädalat tagasi.