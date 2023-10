ERR Iisraelis: sõda on iisraellasi liitnud, kuid paljud ei usalda valitsust

Iisraeli armee on valmis sisenema Gazasse, kui vastav poliitiline otsus tuleb. Tavainimesi hirmutab hind, mis selle sõja eest lõpuks maksta tuleb. "Aktuaalne kaamera" käis Be´eri kibutsis, mis on otse Gaza sektori demilitariseeritud tsooni kõrval.

Gaza külje all asuv Be´eri kibuts oli üks neist, mida Hamas ründas. Praegu on küla tühi ja sõdurid ootavad käsku maavägede Gazasse sissetungiks. Iisraeli valitsus on andnud põhimõttelise nõusoleku maavägede sisseminekuks.

"Israeli kaitsevägi on valmis tegema seda, mida vaja. Hävitada tuleb Hamas,

tema juhtkond, infrastruktuur, laskemoon. See siin on ohtlik koht, asub kohe piiri ääres. Hamas, terroriorganisatsioon Hamas, nad tulistavad sealt rakette välja, nagu te teate, iga päev," rääkis Iisraeli kaitseväe eestkõneleja Marcus Cheff.

Be´eri kibutsis elas 1000 inimest, sadakond neist 7. oktoobril tapeti või viidi Gazasse. See kõik toimus varahommikul ja paljud inimesed magasid või istusid köögilaua taga ja sõid.

Sõda Hamasiga on inimesi Iisraelis liitnud, samas ei suuda paljud enam valitsust usaldada.

"Turvatunne inimeste seas täielikult puudub, usaldus valitsusse puudub. Fakt on, et valitsus ei ole suutnud inimesi pärast seda rünnakut maha rahustada, veenda, et kontroll on nende käes. Inimesed on ühel meelel, et Hamas tuleb välja juurida, kuid nad on mures sellepärast, kui palju see sõda maksma läheb," sõnas The Times of Israeli poliitikakorrespondent Carrie Keller-Lynn.

Iisraelil tuleb arvestada sellega, et kui maaväed lõunas Gaza peale lähevad, tuleb põhjast Liibanonist tõenäoliselt vastus Hezhollah'lt, mis on Hamasist palju tugevam.