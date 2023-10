Biden: Hamas ja Putin mõlemad tahavad hävitada naaberdemokraatiaid

Biden ütles alustuseks, et nii Iisraeli ründavad terrorirühmituse Hamasi võitlejad ja ka Venemaa liider Vladimir Putin püüavad hävitada naaberdemokraatiaid.

Järgmisel aastal teiseks ametiajaks pürgiv president pöördus ameeriklaste poole vähem kui ööpäev pärast solidaarsusvisiiti Iisraeli.

"Hamas ja Putin esindavad erinevaid ohte, kuid see on neil ühine: nad mõlemad tahavad naaberdemokraatiat täielikult hävitada," ütles Biden televisioonis edastatud kõnes.

Parimal eetriajal kõlanud kõnega valmistas demokraadist president ette pinda palumaks USA kongressil kiita heaks 100 miljardi dollariline ühispakett toetuseks Ukrainale ja Iisraelile.

Bideni veendumusel tugevdab see abi USA julgeolekut terveteks põlvkondadeks.

"See on arukas investeering, mis maksab Ameerika julgeolekule põlvkondade kaupa dividende. See aitab meil hoida Ameerika vägesid ohtudest eemal. See aitab meil ehitada maailma, mis on turvalisem, rahulikum ja jõukam meie lastele ja lastelastele," rääkis Biden.

Ameerika president kinnitas, et Ühendriigid jäävad vabaduse ülemaailmseks valvuriks ja USA jaoks on panused Ukraina ja Iisraeli hülgamiseks liiga suured.

Biden kutsus neljapäeval ameeriklasi ühtlasi üles erimeelsuste hülgamisele ning ühinema Iisraeli ja Ukraina sõjalise toetusega, mis on nende kodanikukohustus maailma ees.

"Me ei saa lasta väiklasel erakondlikul vihasel poliitikal takistada meie vastutust suure rahvana. Me ei saa ega luba võita terroristidel nagu Hamas ja türannidel nagu Putin. Ma keeldun laskmast sellel juhtuda," toonitas Biden pöördumises rahva poole.