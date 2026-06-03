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Kallas AFP-le: Ukraina droonirünnakud külvavad Kremlis paanikat

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Ukraina droonirünnakud sügavale Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu (EL) välispoliitikajuht Kaja Kallas kolmapäeval uudisteagentuurile AFP.

Ukraina droonid tabasid kolmapäeval Peterburis energeetika- ja sõjalisi sihtmärke samal ajal, kui ametnikud kogunesid linna Venemaa tähtsaimale majanduskonverentsile.

"See näitab selgelt ka Venemaa poole paanikat, nad suurendavad Ukrainas toime pandavaid terrorirünnakuid, kuna ei tea, kuidas olukorrale reageerida," tõdes Kallas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas rünnakuid õiglaseks kättemaksuks Venemaa pommitamiste eest Ukrainas ja ähvardas neid veelgi korraldada.

"Ukraina on tõepoolest suurendanud süvalööke naftarajatiste vastu, sest just nafta rahastab sõda Ukrainas," ütles Kallas.

"Samal ajal näeme, et Putin kaotab raha, mehi ja hoogu ning seetõttu suurendab ta rünnakuid tsiviilisikute vastu," märkis Kallas.

Venemaa on viimastel päevadel korraldanud Ukraina vastu rea raevukaid drooni- ja raketirünnakuid, milles hukkus teisipäeval vähemalt 23 inimest.

"Ta ilmselgelt terroriseerib rohkem, et tekitada hirmu ja kuna ta on lahinguväljal kaotusseisus," ütles Kallas.

"Kuid ma arvan, et seni ei ole nad suutnud ukrainlaste vastupanuvõimet murda ning ma kahtlen, et nad suudavad seda ka nende rünnakutega teha," lisas Kallas.

Euroopa Liit valmistab praegu ette uut sanktsioonide vooru Moskva vastu, et suurendada survet Kremlile.

Kallase sõnul on kavandatava paketi üks peamisi eesmärke hoida Venemaa naftatulusid madalal, hoolimata USA-Iisraeli ja Iraani sõjast põhjustatud energiahindade tõusust.

"Meil on väga selge eesmärk, mis on suunatud sõjatööstuse ja finantsasutuste vastu, et nad ei saaks selle sõja rahastamiseks kapitali kaasata," ütles Kallas.

"Samal ajal peame suurendama ka toetust Ukrainale, et nad saaksid end kaitsta, sest need rünnakud on julmad," lisas Kallas.

Kuna USA vahendatud kõnelused Ukrainas sõja lõpetamiseks on seiskunud, on sagenenud üleskutsed, et EL mängiks suuremat rolli püüdlustes sõda peatada.

Kallas kordas oma seisukohta, et EL ei saa tegutseda neutraalse vahendajana kahe poole vahel, arvestades selle vankumatut toetust Kiievile.

"On selge, et sõda Iraanis, Lähis-Idas ja Hormuzi väinas köidab ameeriklaste tähelepanu, kuid minu arvates on olulisem see, et me pole seni näinud Venemaa poolt valmisolekut tegelikult läbi rääkida," ütles Kallas.

"Kõige olulisem on see, kuidas me saame neid sundida ukrainlastega rääkima, et nad teeksid ka järeleandmisi, mis muudavad Euroopa turvalisemaks," märkis Kallas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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