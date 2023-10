Rohuküla sadama muulid lähevad uuendamisele

AS-i Saarte Liinid Rohuküla sadamakapten Peeter Saar ütles ERR-ile, et plaanis on rekonstrueerida kaitserajatisi nii sadama põhja- kui ka lõunabasseini juures.

Kui Rohuküla põhjamuul on praegu säilinud ka veepinnast kõrgemal, siis Rohuküla lõunamuulist on järgi vaid veealused varemed.

Lõunamuuli lasid Saare sõnul Esimese maailmasõja ajal õhku sakslaste eest taganenud Vene väed.

Muulide kordategemine on vajalik, et kaitsta lainetuse ja jää liikumise eest paremini sadamat, mis on ühenduspunktiks nii Hiiumaa kui ka Vormsi saarega.

"Nende kaitserajatisteta on tehtud investeeringud ehk juba rajatud kaid pideva surve all, mis loodus neile annab," ütles Saar.

Saare sõnul tegeletakse põhjamuuli puhul praegu ehitusloa saamisega. Lõunamuuli puhul on ettevalmistamisel keskkonnamõju hindamise hange. Muulide jaoks on eelprojekt olemas, kuid põhiprojekt ootab veel koostamist.

"Täna oleme teinud plaanid nõnda, et enne 2026. aastat me ei jõua ehitushanget välja kuulutada. Sellest ajast kindlat tärminit, et mõlemad rajatised valmis on ei julge pakkuda täpsemalt kui 2027. aasta," ütles Saar.

Rohuküla sadama kaitserajatiste rekonstrueerimine on osa Saarte Liinide laiemast taristuarendamise kavast, mis hõlmab lisaks Rohukülale ka Heltermaa, Ruhnu ja Kihnu sadamat. Nelja sadama peale plaanitakse kokku kulutada 13,5 miljonit eurot, millest suurem osa pärineb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.