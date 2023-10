Hiina ähvardab piirata elektriautode tootmiseks olulise tooraine eksporti

Peking teatas reedel, et see võib piirata elektriautode akudes kasutatava grafiidi eksporti. USA on piiranud kõrgtehnoloogiliste lahenduste müüki Hiina ettevõtetele. Pekingi käiku peetakse vastuseks USA sanktsioonidele, kirjutab Financial Times.

Hiina hakkab nõudma grafiidi ekspordiks erilube, ütles Hiina kaubandus- ja tollihaldusministeerium reedel.

Hiina mängib olulist rolli paljude kriitilise tähtsusega toorainete ekspordis. Juulis kehtestas Hiina sarnase piirangu galliumi ja germaaniumi ekspordile. Tegemist on kahe metalliga, mida kasutatakse kiipide ja sidevahendite tootmises.

Toona tõi Peking piirangu põhjendusena muret riikliku julgeoleku pärast.

USA geoloogiateenistuse andmetel toodab Hiina umbes 65 protsenti maailmas kaevandatavast grafiidist.